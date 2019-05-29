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UBP-HP Hükümeti’nin programı yarın Meclis’te görüşülecek

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Başbakan Ersin Tatar başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi (UBP)-Halkın Partisi (HP) koalisyon hükümetinin programı, yarın Cumhuriyet Meclisi’nde görüşülüyor.
UBP-HP Hükümeti’nin programı yarın Meclis’te görüşülecek

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, yarın hükümet programının görüşülmesi gündemiyle saat 10.00’da olağanüstü toplanacak.

UBP-HP koalisyonunun, görev süresi boyunca yapmayı hedeflediklerinden oluşan hükümet programı, pazartesi günü Başbakan Ersin Tatar tarafından Meclis’te okunarak milletvekillerinin ve kamuoyunun bilgisine getirilmişti.
Yeni hükümetin programında ekonomik kalkınma birinci öncelik olarak vurgulanırken ciddi bir kalkınma hamlesi amaçlanıyor. 

Halka “popülizmden uzak durarak halkımızın bugününü ve yarınını düşünerek hareket edeceğiz” sözü veren yeni hükümetin Kıbrıs sorunuyla ilgili politikasının anlatıldığı bölümde ise "AB içinde iki devlet de dahil çok daha gerçekçi ve Kıbrıs’ın mevcut şartlarında gerçekleştirilebilir yeni fikirlerin artık masaya gelmesi gerekmektedir" deniliyor.

GÜVEN OYLAMASI PROSEDÜRÜ

Anayasa ve Meclis İç Tüzüğü uyarınca hükümet programının okunmasının ardından iki tam gün sonra yani yarın, program üzerinde görüşmeler yapılacak. Görüşmelerin yarın tamamlanması halinde cumartesi günü Meclis bu kez güven oylaması için toplanacak.

Meclis İç Tüzüğü’ne göre, programla ilgili söz almak isteyen milletvekillerine birer saat söz hakkı verilecek. İkinci kez konuşmak isteyen milletvekillerinin süresi ise yarım saat olacak.
Güven oylaması ise görüşmelerin bitmesinden bir tam gün sonra ve açık oyla yapılacak. Oylamada, hükümetin güvenoyu alabilmesi için, toplantıya katılanlardan güvenoyu verenlerin sayısının ret oyu verenlerden fazla olması gerekiyor.

Anayasa’ya göre güvenoyu alan Bakanlar Kurulu’na karşı, güven oylamasından sonra üç ay geçmedikçe güvensizlik önergesi verilemiyor. Hükümetin güvenoyu alamaması halinde Başbakan’ın istifasını Cumhurbaşkanı’na sunması gerekiyor.

UBP-HP koalisyon hükümeti Meclis’te 30 koltuğa sahip…

7 Ocak 2018 erken genel seçiminden sonra CTP Lefkoşa Milletvekili Tufan Erhürman’ın başkanlığında 2 Şubat 2018’de kurulan ve ülkenin ilk dörtlü koalisyon hükümeti olan CTP-HP-TDP-DP hükümeti, Rauf R. Denktaş Üniversitesi’ne arazi kiralanması tartışmalarının ardından Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın bakanlık görevinden istifası ve koalisyon ortağı partilerden Halkın Partisi’nin hükümetten çekilme kararı üzerine 9 Mayıs’ta istifa etmişti.
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 14 Mayıs’ta UBP Genel Başkanı Ersin Tatar’ı yeni hükümeti kurmakla görevlendirmiş, Tatar da tüm partilerle yaptığı görüşmelerin ardından HP ile kurduğu kabinenin listesini 22 Mayıs’ta Cumhurbaşkanı’na sunmuştu.

Cumhuriyet Meclisi’nde halen UBP 21, CTP 12, HP 9, TDP ve DP 3’er, YDP ise 2 milletvekiliyle temsil ediliyor.

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