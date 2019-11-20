UBP-HP hükümetinin sınavsız münhalsiz istihdamları tam gaz!

UBP- HP hükümeti tarafından ortak yönetilen Spor Dairesi'ne yapılan istihdamlar bitmiyor. Uzun süre bir bakanlıkta görevlendirilmesi beklenen Arif Sonuç, uyduruk bir görevle Spor Dairesi'ne yüksek maaşla istihdam edildi.
Sonuç, görevlendirme ile, "Spor Dairesi ile Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu arasındaki koordinasyonu sağlamakla" görevlendirildi.
Spor Dairesi'nin müdürlüğünü HP'li Mehmet Özbilgehan yaparken, Yönetim Kurulu Başkanı ise UBP'li Kemal Deniz Dana.
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