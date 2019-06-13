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UBP-HP için kritik süreç! Özgürgün dosyası Meclis'te... Meclis tatil hazırlığında...

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UBP-HP için kritik süreç! Özgürgün dosyası Meclis'te...
UBP-HP için kritik süreç! Özgürgün dosyası Meclis'te... Meclis tatil hazırlığında...

Ulusal Birlik Partisi milletvekili Hüseyin Özgürgün hakkında yürütülen polis soruşturmasının ardından savcılığa gönderilen dosyası tamamlandı.

Hüseyin Özgürgün ile ilgili 3’ncü dosya Cumhuriyet Meclisi’nde milletvekillerinin bilgisine getirildi. 

Bilindiği üzere Cumhuriyet Meclisi Haziran ayı sonunda yaz tatiline girecek.

UBP Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün dokunulmazlık dosyasının gündeme gelip gelmeyeceği ise belirsiz.

İşte 17 Haziran pazartesi Cumhuriyet Meclisi Genel Kurul gündemi

CUMHURİYET MECLİSİ GÜNDEMİ 68'inci Birleşim 17 Haziran 2019, Pazartesi Saat: 10.00

GÜNDEM:

I. BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI: - Bu Kısımda Sunuşlara yer verilecektir.

II. ÖZEL GÜNDEMDE YER ALACAK İŞLER.

III. KOMİTELERDEN GELEN TASARI VE ÖNERİLER İLE GÖRÜŞÜLECEK DİĞER İŞLER:

(1) Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı (Y.T.No:110/2/2019) ve İdari, Kamu ve Sağlık İşleri Komitesinin Tasarıya İlişkin Raporu.

(2) Hukuk, Siyasi İşler ve Dışilişkiler Komitesinin, Süresi Dolan Elektronik Haberleşme Yasası Tahtında Oluşturulan Kurul Üyelikleri İçin Önerilen Adayların Değerlendirilmesine İlişkin Raporu

IV. SEÇİMLER VE OYLAMASI YAPILACAK İŞLER:

(1) Kredi Kartı ve Banka Kartı İle Yapılan Perakende Mal ve Hizmet Alımlarına İade Yapılması Yasa Tasarısının (Y.T.No:81/2/2019) üçüncü görüşmesi.

V. GÜNCEL KONUŞMALAR.

VI. GENEL GÖRÜŞME VE MECLİS ARAŞTIRMASI İLE İLGİLİ İŞLER.

VII. SORULAR.

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