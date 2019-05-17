UBP-HP koalisyonuna doğru.. Tatar: "İki tane kahve içtim, bir yakınlaşma oldu"

Tatar, iki parti arasındaki yakınlaşmaya da dikkat çekerek, "Kahvemizi de içtik, ben hatta iki kahve içtim. Geçen defa limonata içmiştik, bu kez kahve içtik. Bir yakınlaşma olmuştur" dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) heyeti, HP’li heyet ile 2 saate yakın bir görüşme gerçekleştirdi.

Toplantı sonrası ilk sözü HP Genel Başkanı Kudret Özersay aldı.

ÖZERSAY: “BU KEZ BİZ ANLATAN KONUMDA OLDUK”

“Size daha önceki görüşmenin ertesinde UBP yetkililerinin bize görüşlerini aktardıklarını, bizim de dinleyen konumunda olduğumuzu söylemiştim.

Bugün yaptığımız görüşmede, biz daha ziyade; anlatan ve görüşlerini paylaşan konumda olduk.

Sayın Tatar ve arkadaşlarına, HP’nin çeşitli konulardaki hassasiyetlerini, düşüncelerini anlatmak ve paylaşmak imkanı bulduk. Kendileri, aktardığımız çerçevede, kendi değerlendirmelerini yapacaklar. Daha önce yine ifade etmiştim; sadece bir partinin değil, her iki partinin de hassasiyetleri var. UBP’nin önümüzdeki süreçte değerlendirmesini yaparak, düşüncelerini bizimle paylaşacağını düşünüyorum. Bu bir süreçtir. Önümüzdeki toplantı veya toplantılarda bu diyalogun ve sürecin bir koalisyon ortaklığına dönüşüp, dönüşmeyeceğinin şekil olacağını düşünüyorum. Bu sürecin olumlu ya da olumsuz çok uzamaması kanaatindeyim.”

TATAR: “PAZAR GÜNÜ YENİDEN BİR ARAYA GELME NOKTASINDAYIZ”

Özersay’ın ardından söz alan UBP Genel Başkanı Tatar ise şöyle konuştu:

“Bugün temel prensipler üzerinde durulmuştur. Özersay ve arkadaşları bizlere bilgiler verdi, biz de iyice dinledik. Sayın Başkanın da dediği gibi sürecin uzamaması için, değerlendirmeyi yapıp, yarın temasa geçip, Pazar günü yeniden bir araya gelme noktasındayız. Önümüzdeki hafta başında da artık görüşmelerin hangi aşamaya geleceğini kamuoyunun bilgisine getirip süreci hızlandırma durumunda olduğumuza karar verdik.”

“İKİ KAHVE İÇTİM”

Tatar, iki parti arasındaki yakınlaşmaya da dikkat çekerek, “Kahvemizi de içtik, ben hatta iki kahve içtim. Geçen defa limonata içmiştik, bu kez kahve içtik. Bir yakınlaşma olmuştur” dedi.

“TEMEL PRESİPLERDE GERİLEME YOK”

“Bana göre hafta başı nihai bir sonuca götürmek işçin elimizi çabuk tutmalıyız” diyen Tatar, “Temel prensiplerde bir ilerleme var mı?” sorusunu, “Gerileme yok” diyerek yanıtladı.

“BU ARKADAŞ İYİ BİR MÜZAKERECİ… AMA BİZİM DE EKİBİMİZ GÜÇLÜ”

Tatar, “Bu arkadaş iyi bir müzakereci, bizim de ekibimiz güçlü. Her şey başından konuşulacak. Biz bu süreci ciddiye alıyoruz” dedi.