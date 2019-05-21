UBP-HP Müzakereleri tamamladı, bu akşam PM'ler toplanacak.
HP Genel Başkanı Kudret Özersay başka bir görüşme olmayacağını da açıkladı. HP PM bu akşam toplanacak . HP PM uzlaşıları onaylarsa yarın hükümet kurulacak.
Özersay sütten ağzımız yandı yoğurdu üfleyerek yiyoruz dedi.
HP, UBP'yi ziyarete gitti, UBP-HP Koalisyonuna doğru...
UBP-HP hazır... İşte Kabine ve bağlı kurum kuruluşlar
İşte yeni kabine
Başbakan UBP
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı HP
Maliye Bakanı UBP
İçişleri Bakanı HP
Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı HP
Milli Eğitim Bakanı UBP
Ekonomi ve Enerji Bakanı UBP
Turizm ve Çevre Bakanı UBP
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı UBP
Sağlık Bakanı UBP
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı UBP
Kurumların Paylaşımı
UBP'de olacak kurumlar
Gençlik ve Spor
Vakıflar İdaresi
Vakıflar Bankası
Koop M. bankası
Kıb-Tek
DAÜ
BRTK
Kıbrıs Sigorta
Süt Kurumu
Atatürk Ö. Akademisi
TÜK
HP'de olacak Kurumlar
Eski eserler Dairesi
AB Koordinasyon Ofisi
Kalkınma Bankası
LAÜ
Meteoroloji
Şeker Sigorta
11:40'da UBP Merkezinde buluştular
UBP ve HP Heyetleri, bugün saat 11:40'da yeniden buluştu.
UBP ve HP toplantısı UBP Genel Merkezi'nde oluyor. Görüşme saat 13:30 civarlarında sona erdi.
UBP ve HP Parti Meclisi toplantıları bu akşam yapılacak.
İki partide yetkili kurullardan onay alırlarsa yarın Bakanlar Kurulu listesinin UBP Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunulması bekleniyor.
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