UBP-HP Müzakereleri tamamladı, bu akşam PM'ler toplanacak.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay başka bir görüşme olmayacağını da açıkladı. HP PM bu akşam toplanacak . HP PM uzlaşıları onaylarsa yarın hükümet kurulacak.

Özersay sütten ağzımız yandı yoğurdu üfleyerek yiyoruz dedi.

HP, UBP'yi ziyarete gitti, UBP-HP Koalisyonuna doğru...

UBP-HP hazır... İşte Kabine ve bağlı kurum kuruluşlar

İşte yeni kabine

Başbakan UBP

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı HP

Maliye Bakanı UBP

İçişleri Bakanı HP

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı HP

Milli Eğitim Bakanı UBP

Ekonomi ve Enerji Bakanı UBP

Turizm ve Çevre Bakanı UBP

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı UBP

Sağlık Bakanı UBP

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı UBP

Kurumların Paylaşımı

UBP'de olacak kurumlar

Gençlik ve Spor

Vakıflar İdaresi

Vakıflar Bankası

Koop M. bankası

Kıb-Tek

DAÜ

BRTK

Kıbrıs Sigorta

Süt Kurumu

Atatürk Ö. Akademisi

TÜK

HP'de olacak Kurumlar

Eski eserler Dairesi

AB Koordinasyon Ofisi

Kalkınma Bankası

LAÜ

Meteoroloji

Şeker Sigorta

11:40'da UBP Merkezinde buluştular

UBP ve HP Heyetleri, bugün saat 11:40'da yeniden buluştu.

UBP ve HP toplantısı UBP Genel Merkezi'nde oluyor. Görüşme saat 13:30 civarlarında sona erdi.

UBP ve HP Parti Meclisi toplantıları bu akşam yapılacak.

İki partide yetkili kurullardan onay alırlarsa yarın Bakanlar Kurulu listesinin UBP Genel Başkanı Ersin Tatar tarafından Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'ya sunulması bekleniyor.