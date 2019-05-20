UBP-HP: Prensipte anlaşılırsa heyetler arası görüşmeler olacak

UBP Genel Başkanı Tatar, son gelişmelerle ilgili değerlendirmede bulundu, "Eğer bir noktaya varabilirsek, ana prensiplerde anlaşırsak, heyetler arası görüşme olacak" dedi.

Tatar, iki başkanın önce telefonla ardından da yüz yüze görüşeceğini de kaydetti, olası toplantı saati ile ilgili bilgi vermedi.

HP Genel Başkanı Kudret Özersay şunları ifade etti: Hafta sonu başkanlar düzeyinde toplantılar yaptık. Süreç devam ediyor. Eğer imkan varsa, çalışmaların sonuçlanması için çaba sarf ediyoruz.

Çok fazla uzatma niyetinde değiliz. Toplumsal sorumluluk bilinciyle hükûmetin kurulması için süreç devam ediyor. Yarına olup olmayacağı belli olur. Muhtemelen 1 saat içinde toplanacağız.