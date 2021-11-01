UBP-HP seçim hükümeti kurulur mu?

Dr. Faiz Sucuoğlu’nun UBP Genel Başkanı olması ile başlayan yeni dönemde gözler olası hükümet senaryolarına çevrildi. Sucuoğlu dün hükümet kurma görevini Tatar’dan aldıktan sonraki açıklamalarında ya ülkeyi hızla seçime götürecek bir hükümet kuracağı ya da 5-6 ay sürecek bir hükümet kurabileceği sinyallerini verdi. UBP’nin henüz daha MYK ve PM’^sinin oluşmadığı düşünülürse Sucuoğlu’nun hükümet kurmak için zamanının hayli kısıtlanacağını da öngörmemek mümkün değil. Sucuoğlu 15 gün içerisinde hükümeti kurmayı başaramaz ise görevi Cumhurbaşkanı Tatar’a geri vermek durumunda kalabilir.

Siyasi kulislerde UBP-HP koalisyon hükümetinin ülkeyi seçime götürmek, bütçeyi geçirmek ve seçim yasasını değiştirmek gibi sınırlı maddeler ile oluşacak bir hükümet programı ve sınırlı bir süre için kurulabileceği konuşuluyor. Bazı kulis bilgilerine göre ise UBP ile HP çoktan nikahı kıydı ve olası Bakanlıklar bile çoktan paylaşıldı.

Sucuoğlu Dediğini Yaptı

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığına seçilen Faiz Sucuoğlu, seçim sürecinde kendisine ciddi hakaretleri bulunan parti profesyoneli Özer Kanlı’yı görevden aldı. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanlığına seçilen Faiz Sucuoğlu, seçim sürecinde kendisine ciddi hakaretleri bulunan parti profesyoneli Özer Kanlı’yı görevden aldı.

Genel merkeze ilgili talimatı veren Sucuoğlu, katıldığı birçok TV programında ilk icraatının bu olacağını vurgulamıştı. Özer Kanlı’yı sık sık “klik ve hizip” olarak niteleyen Sucuoğlu, “Kanlı benden önceki bir çok başkanı da yanlış yönlendirdi. Aynı hataya düşmeyeceğim” ifadesini kullanmıştı. Partiden yüklü bir maaş almasına rağmen, seçimlerde sık sık taraf olan, partililerle polemiğe giren, zaman zaman hakaretler yağdıran Kanlı ilk kez bir Başkan tarafından genel merkezden uzaklaştırıldı.

BRT Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Kanlı, aynı zamanda UBP MYK üyesi. Kanlı’nın kısa sürede BRT Yönetim Kurulu başkanlığı görevini de bırakması bekleniyor. Atama ile UBP MYK üyesi olan Kanlı’nın bu görevden de yine Başkan kararı ile alınacağı öğrenildi.

Özer Kanlı’dan ilk yorum geldi!

UBP’nin yeni başkanı Faiz Sucuoğlu’nun kendisini görevden aldığı haberlerini öğrenen UBP’nin ağır toplarından Özer Kanlı sosyal medya sayfasından ilk yorumu yaptı.

Kanlı, “GÜLÜ-YORUM” şeklinde bir post paylaştı…

Arıklı: YDP "Sucuoğlu hükümetinde yer almayacak"

YDP Genel Başkanı Arıklı'nın paylaşımı:

Sayın Sucuoğlu,

Öncelikle Kurultay zaferiniz için sizi ve ekibinizi kutlar, bundan sonraki süreç için size başarılar dilerim.

Sayın Sucuoğlu,

Sizinle yıldızlarımızın barışmadığı bir gerçek. Ama ülkeye birlikte hizmet etmek için birbirimizi sevmemizin gerekmediği de bir gerçek. Kurultayımıza müdahale etmeniz dolayısı ile size kırgınlığımızın devam ettiği ise bir başka gerçek.

Sayın Sucuoğlu, Sayın Cumhurbaşkanı bugün size yeni Hükümet kurma görevi verecek. Bu aşamada sizin kuracağınız Hükümette yer almayacağımızı peşinen söylemiştik.

Ama temaslarınız sonucu bir Hükümet kurma aşamasına gelebilirseniz, size dışardan destek vereceğimizi de biliniz...

Bu sıkıntı sadece bu döneme yöneliktir. Önümüzdeki dönem yapılacak seçimlerden sonra ortaya çıkacak tablo, Parti yetkili kurullarımız tarafından yeniden değerlendirilecektir.

Tekrar Genel Başkanlığınızı tebrik eder başarılarınızın devamını dilerim...

PEKER VİDEOLARA ARA VERDİM

Kıbrıs Rum Kesimi dahil bazı ülkelerin KKTC’yi küçük düşüren haberler yaptığını söyleyen Sedat Peker bu nedenle videolara ara verdiğini söylerken “Kıymetli dostlarım, ruhumun parçası olan Deli Çavuş’la yakın bir zaman önce tanıştınız. Deli Çavuş yayını niye durdurdu diye bana sorular yöneltiyorsunuz. Artık emin olmuşsunuzdur ki bende söz namus. Bu yayınlanan videolardan sonra başta Rum kesimi olmak üzere bazı başka ülkeler de KKTC’yi küçük düşürecek bazı haberler yaptılar. Bu yüzden Deli Çavuş yayına ara verdi. Hem biz ne demiştik? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde suçlulara karşı mücadele başlatılırsa yayın yapmayacağız. Şu an KKTC’de çok enteresan şeyler oluyor.” ifadelerini kullandı.

“1-Kıymetli dostlarım, ruhumun parçası olan Deli Çavuş’la yakın bir zaman önce tanıştınız. Deli Çavuş yayını niye durdurdu diye bana sorular yöneltiyorsunuz. Artık emin olmuşsunuzdur ki bende söz namus. Bu yayınlanan videolardan sonra başta Rum kesimi olmak üzere…

2-…bazı başka ülkeler de KKTC’yi küçük düşürecek bazı haberler yaptılar. Bu yüzden Deli Çavuş yayına ara verdi. Hem biz ne demiştik? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde suçlulara karşı mücadele başlatılırsa yayın yapmayacağız. Şu an KKTC’de çok enteresan şeyler oluyor.

3-Daha önceleri bazı arkadaşlar Kıbrıs’taki Savcı ve Hakimleri bana övmüşlerdi. İşin gerçeği, ben inanmamıştım. Onlar bu kadar dürüst ise, bu kadar suç orada nasıl gerçekleşiyor demiştim. Ancak görünen o ki ben yanılmışım. Galiba Kıbrıs’ı suçtan arındıracaklar.

4-Sadece Başbakanı, diğer partilerin yetkililerini videoya çekmemişler. İşlerini yaptırmak için lazım olan üst bürokratları bile kayıt yapmışlar. Hele bazıları var ki, Türkiye’den oraya gidenlerin içinde, size yemin ediyorum onların videolarını görseniz…

5-…bunların yüzünden Yüce Dinimize olan inancınızda bile zaafiyete uğrarsınız. Yüce ALLAH bunların gerçekten belasını versin. Biz semt çocuğuyuz, açık saçık filmlere bakmışlığımız elbette oldu. Size yemin ederim ben o açık filmlerde bile böyle sahneler görmedim.

6-Yüce ALLAH gerçekten bunların belasını versin. LGBT’li bireylere söylemediğinizi bırakmayacaksınız, bunları söylerken de akıl dışı şeyler yapacaksınız. Yazıklar olsun size. Bazıları “Elinde başka kaset yok, blöf yapıyor.” diyormuş. Çok güvendikleri bir gazeteci seçsinler.

7-O videoların bir kısmını göndereyim, o gazeteci seyretsin. Ancak namus sözü verip hemen silecek çünkü hem partili hem yetkili hem çok dindar olarak bilinen kişiler oldukları için büyük ihtimalle intihar edebilirler. Söz namus. Ben yayınlamayacağım. Ancak merak ediyorlarsa…

8-…yollayayım, seyretsinler. ALLAH sizin gerçekten belanızı versin. O şekilde doğdukları için LGBT’li birey olanları aşağılayacaksın, ötekileştireceksin, nefret objesi haline getireceksin; siz ise parti yöneticisi olup, zengin olup, yarım metre bıyıkla gezip dindar olarak…

9-…tanınacaksınız. LGBT’li bireylerin aklına gelmeyecek uçukluktaki şeyleri ise yaşayacaksınız. Yüce ALLAH sizin gerçekten belanızı versin. Suç dünyasında bir sistem yıkıldığında hemen yeni bir sistem kurulur. KKTC, TÜRKİYE, Makedonya, Belarus üzerinde kurulu bulunan…

10-…bir sistemi KKTC’deki Hakim ve Savcılarımıza yardımcı olmak için delilleriyle deşifre edeceğim. Çünkü Veysel Şahin’den sonra halil falyalı kullanıldı. Şu anda da önümüzdeki günlerde açıklayacağım yapı, tüm yasadışı bahis işlerini ve uyuşturucu para transferlerini…

11-…kendi kontrolüne aldı. Bizim ahiretlik başta olmak üzere hepsi LGBT’li bireylere sallıyorlardı. Yazıklar olsun, gerçekten yazıklar olsun. Yüce ALLAH sizin belanızı versin. Kaset yok diyordunuz ya, seçin bir gazeteci ona seyrettireyim. Siz de arkadaşlarınızı öğrenin.”