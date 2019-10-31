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UBP-HP'de protokol sancısı! 2020-2022 Ekonomik Protokolü ortada yok!

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UBP-HP'de protokol sancısı! 2020-2022 Ekonomik Protokolü ortada yok!
UBP-HP'de protokol sancısı! 2020-2022 Ekonomik Protokolü ortada yok!

UBP-HP'de protokol sancısı! 2020-2022 Ekonomik Protokolü ortada yok!

4'lü koalisyon hükümetinin son bulmasına neden olduğu iddia edilen TC-KKTC ekonomik protokolü bu kez de UBP-HP  hükümetini sıkıntıya soktu.

Temmuz ayında 5 aylık imzalanan 2019 yılı Ekonomik protokolünde 30 Ekim tarihine kadar 2020-2022 TC-KKTC ekonomik protokolünün hazırlanacağı kayıt altına alınamasına rağmen herhangi bir çalışma yapılmadığı görüldü.

TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile KKTC Başbakanı Ersin Tatar’ın imza koyduğu ve  “750 milyon TL’lik kaynağın ilk diliminin serbest bırakıldığının açıklandığı” protokolün en önemli taahhüdü 2 yıllık  2020-2022 yıllarına kapsayan yeni protokol olmuştu.

İmza töreninde konuşan Başbakan Tatar, “protokolle birlikte 2020-2022 yıllarını kapsayan 2 yıllık yeni protokolün de Ekim ayına kadar hazırlanmasının taahhüt altına alındığını” açıklamıştı.

“Yaz aylarını çalışarak geçireceklerini” belirten Tatar, en geç 31 Ekim’de bütçe görüşmelerinden önce iki protokolün de imzalanmış olması gerektiğini vurgulamıştı.

“2020-2022 yılları ile ilgili protokolün ayrı çalışılacağını” ifade eden Maliye Bakanı Amcaoğlu, söz konusu çalışmaların Ekim ayında bitirilmesinin hedeflendiğini söylemişti.

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