UBP-HP’den Elektrik Kıyağı Hazırlığı, Milyon Liralık borçların faizlerine AF geliyor!

Milyon Liralık borçların faizlerine AF geliyor!
2 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan TÜKETİCİLERİN KIBRIS TÜRK ELEKTRİk KURUMUNA OLAN ELEKTRİK BORÇLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ MALİ DÜZENLEME(GEÇİCİ KURALLAR) YASA TASARISINA GÖRE; birikmiş toplam gecikme faizlerine peşin ödemede %80, 24 ay taksitle ödemede ise %65 indirim yapılıyor.
Ayrıca elektrik borcundan dolayı dava edilmiş tüketicilerin davaları ise borçlarının %30’unu ve öncelikle dava masraflarını ödemek koşuluyla geri çekilecek.
VATANDAŞA KES TORPİLLİYE KIYAK GEÇ
Sıradan vatandaşın 469TL borcu oluşur oluşmaz elektriği kesildiğinden herhangi bir gecikmiş borcunun olması da mümkün görünmüyor!
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