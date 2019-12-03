UBP-HP’den Elektrik Kıyağı Hazırlığı, Milyon Liralık borçların faizlerine AF geliyor!

Milyon Liralık borçların faizlerine AF geliyor!

2 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan TÜKETİCİLERİN KIBRIS TÜRK ELEKTRİk KURUMUNA OLAN ELEKTRİK BORÇLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ MALİ DÜZENLEME(GEÇİCİ KURALLAR) YASA TASARISINA GÖRE; birikmiş toplam gecikme faizlerine peşin ödemede %80, 24 ay taksitle ödemede ise %65 indirim yapılıyor.

Ayrıca elektrik borcundan dolayı dava edilmiş tüketicilerin davaları ise borçlarının %30’unu ve öncelikle dava masraflarını ödemek koşuluyla geri çekilecek.

VATANDAŞA KES TORPİLLİYE KIYAK GEÇ

Sıradan vatandaşın 469TL borcu oluşur oluşmaz elektriği kesildiğinden herhangi bir gecikmiş borcunun olması da mümkün görünmüyor!