  • BIST 106.790
  • Altın 273,289
  • Dolar 5,7499
  • Euro 6,3730
  • Lefkoşa 11 °C
  • Mağusa 14 °C
  • Girne 13 °C
  • Güzelyurt 9 °C
  • İskele 14 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 6 °C
SON DAKİKALefkoşa'da yıkılan surlar tamir ediliyor

UBP-HP’den Elektrik Kıyağı Hazırlığı, Milyon Liralık borçların faizlerine AF geliyor!

» »
UBP-HP’den Elektrik Kıyağı Hazırlığı, Milyon Liralık borçların faizlerine AF geliyor!
UBP-HP’den Elektrik Kıyağı Hazırlığı, Milyon Liralık borçların faizlerine AF geliyor!

Milyon Liralık borçların faizlerine AF geliyor!

2 Aralık 2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan TÜKETİCİLERİN KIBRIS TÜRK ELEKTRİk KURUMUNA OLAN ELEKTRİK BORÇLARININ TAHSİLİ İLE İLGİLİ MALİ DÜZENLEME(GEÇİCİ KURALLAR) YASA TASARISINA GÖRE; birikmiş toplam gecikme faizlerine peşin ödemede %80, 24 ay taksitle ödemede ise %65 indirim yapılıyor.

Ayrıca elektrik borcundan dolayı dava edilmiş tüketicilerin davaları ise borçlarının %30’unu ve öncelikle dava masraflarını ödemek koşuluyla geri çekilecek.

VATANDAŞA KES TORPİLLİYE KIYAK GEÇ

Sıradan vatandaşın  469TL borcu oluşur oluşmaz elektriği kesildiğinden herhangi bir gecikmiş borcunun olması da mümkün görünmüyor!

78468569_10157733232425351_686778782597513216_o-439x1024.jpg

78468569_10157733232425351_686778782597513216_o-439x1024-001.jpg

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • "Özel Gereksinimli Bireylerin İş ve Sosyal Hayatla Bütünleşmesi Etkinliği” düzenlendi03 Aralık 2019 Salı 18:00
  • El-Sen: “Yatırımlar 2023 sonuna kadar tamamlanmalı”03 Aralık 2019 Salı 17:55
  • Sağlık Bakanlığı cuma günü Trenyolu Polikliniği’nde engellilere ağız ve diş sağlığı hizmeti verileceğini açıkladı03 Aralık 2019 Salı 17:39
  • Meclis'te Engellilerin Sorunları, İmar Planı Ve AIDS Günü ele alındı03 Aralık 2019 Salı 17:37
  • Bakanlar Kurulu Toplandı03 Aralık 2019 Salı 17:34
  • O pusulaya Akıncı da tepki gösterdi03 Aralık 2019 Salı 17:11
  • Basın-Sen: Halkın Sesi Gazetesi nefret suçu işlemiştir03 Aralık 2019 Salı 16:01
  • 2020 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı, 9 Aralık'ta Meclis Genel Kurulu’nda görüşülmeye başlanacak03 Aralık 2019 Salı 15:45
  • Tatar: “KKTC’nin güçlenmesi için yapılabileceklerin tartışılması gerekiyor”03 Aralık 2019 Salı 15:09
  • Baybars: imar planıyla, halkın refahı, ekonomik kalkınma ve çevreye duyarlı yapılaşma hedefledik03 Aralık 2019 Salı 15:00
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti