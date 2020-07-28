UBP-HP'ye tamam dedi, ancak arayışlara devam ediyor...

UBP ile HP arasında yaşanan hükümet krizi yeni bir boyut aldı.

Dün toplanan Bakanlar Kurulu'unda tarafların birbirlerini medya üzerinden eleştirmeme yönünde bir uzlaşıya vardığı, bununla birlikte Gazimağusa, Yeniboğaziçi ve İskele imar planı için ise bir aylık bir sürede sonuca gitmeyi konuştukları öğrenildi.

SONDAJ DEVAM EDİYOR

Dün bunlar yaşanırken bir diğer taraftan da UBP-DP-YDP hükümeti kurulması için aracıların devrede olduğu ve taraflar arasında mekik dokudukları öğrenildi. İstanbul'da bulunan Hüseyin Özgürgün'ün HP'siz bir hükümete destek ve güven oyu vermek için ülkeye döneceği parti başkanlarına da söylendiği belirtildi.

HEDEF 11 Ağustos

Yeni hükümet ile ilgili yapılan çalışmaların 11 Ağustos'ta girecek sçeim yasakları ve Meclis tatailine yetirştirilmeye çalışıldığı da gelen bilgiler arasında.

HAFTA SONU NELER YAŞANMIŞTI?

UBP-DP-YDP'de hafta sonu trafiği, Bakanlık pazarlığı!

ÇATI ADAY FORMÜLÜ

Hafta sonu bir çok gayri remi görüşme ile yeni hükümet çalışması yapıldığı kulislere yansıdı. Oluşacak olan yeni hükümeti bir seçim hükümeti olabileceği ve Cumhurbaşkanlığı seçiminde çatı aday olarak Ersin Tatar'ı destekleyeceği öne sürüldü.

BAKANLIKLAR PAYLAŞILDI

Hafta sonu yapılan görüşmelerde Bakanlıklar da görüşüldü. DP ve YDP'ye 2 şer Bakanlık verilmeye hazırlanıyor. Buna göre YDP'ye İçişleri Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı DP'ye ise Dışişleri Bakanlığı ile Ulaştırma Bakanlığı'nın verilmesi öngörülüyor.

26 SAYISI HALEN SIKINTILI

Oluşturulacak hükümetin 26 sayısına dayanması ise kritik. Yeni hükümetin Meclis'te 26 sayısına ulaşıp güvenoyu alabilmesi için İstanbul'da bulunan Hüseyin Özgürgün'ün oyuna da ihtiyacı var.

11 AĞUSTOS'TAN ÖNCE

Kulislere yansıyan bilgilere göre yeni hükümetin Meclis tatile girmeden 11 ASğustos tarihinden önce kurulması öngörülüyor.