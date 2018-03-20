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UBP hükümetten gidince farketti...

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UBP hükümetten gidince farketti...
UBP hükümetten gidince farketti...

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, 2018 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı görüşmeye devam ediyor. Meclis Genel Kurulu, 733 milyon 762 bin 300 TL olarak öngörülen  Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı bütçesini oy çokluğuyla onayladı.

AMCAOĞLU

UBP Milletvekili Olgun Amcaoğlu,  taşımacılıkla ilgili sorunların toplumun karşısına sıkıntı olarak  çıkmaya devam ettiğini,  siyasi kaygıyla yapılan taşımacılık faaliyetlerinin realiteler üzerinden yeniden düzenlenmesi gerektiğini kaydetti.

Eğitimde yapısal dönüşüme dikkat çeken Amcaoğlu,  Devlet Tiyatosu binasının  yanmasından bu yana 19 yıl geçtiğini ve yeni bina yapma gereğine işaret etti.

Özel eğitim konusuna değinen  Amcaoğlu, en büyük sıkıntıyı 0-3 yaş grubunun yaşadığını,  Sağlık Bakanlığı ve Eğitim Bakanlığının protokol imzalaması ve bu grubun gelişimini destekleyecek program yapılması  gerektiğini kaydetti.

Amcaoğlu bu yaş grubundaki bireylerin ebeveylerinin eğitimi için de programlar geliştirilmesi gerektiğini ifade etti.

Okul öncesinde özel  eğitime gereksinimli birey sayısının 39 olduğuna dikkat çeken Amcaoğlu,  okul öncesi eğitimin zorunlu olmadığını ancak devletin bu yükümlülükten kaçmaması gerektiğini söyledi.

Amcaoğlu, eğitimde  fırsat eşitliği  isteniyorsa, özel  eğitime gereksinimli bireylerin de 0-3 yaşından başlayarak  eğitim ihtiyaçlarının karşılanması gerektiğini söyledi.

Özel eğitimde materyal açığına değinen Amcaoğlu, özellikle ilkokullarda rehber öğretmen açığı bulunduğunu kaydetti.

18 yaş üstü özel eğitime muhtaç bireylerin topluma kazandırılması gerektiğini kaydeden Amcaoğlu, ülke genelindeki merkezlerde 200 öğrencinin eğitim gördüğünü,  bu merkezlerde materyal  öğretmen ve yasa eksikliği başta olmak üzere bir çok eksiklik bulunduğunu, bu   çocukları  meslek  sahibi yapacak  fiziksel ortam ve programlar olmadığını söyledi.

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