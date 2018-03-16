UBP hükümetten gidince farkettiler

UBP Girne Milletvekili Ünal Üstel, turizmin 1980’lerden bu yana önemli aşama kaydettiğini ifade etti.

Üstel, turizmin incisi olan Girne’nin yatak kapasitesinin yüzde 75’ini oluşturduğunu, yeni bir teşvik sistemiyle diğer bölgelerdeki yatak kapasitesinin artırılması gerektiğini kaydetti

Üstel, Bafra Turizm Bölgesi’nde geçen sürede 2 otelin hayat bulduğunu, bunların nedenleri olduğunu ifade etti

Turizmi ayağa kaldıran iki sektörün turizm acenteleri ve otelciler olduğunu söyleyen Üstel, bu iki sektörü ayakta tutan şeyin teşvik olduğunu, teşvik miktarının iyileştirilmesi gerektiğini kaydetti.

Üstel, neredeyse her yıl Turizm Bakanı değiştiğini bunun da istikrarı önlediğini, turizmde devlet politikası geliştirerek, hükümetler değişse de devlet politikasının devam etmesinin sağlanması gerektiğinin altını çizdi.

Ünal Üstel, teşviklerin azaltılması nedeniyle charter seferlerde her geçen gün azalma olduğunu, elektrikte otellere sağlanan teşviğin yetersiz olduğunu, su da ise teşvik bulunmadığını, bu gibi nedenlerle otel konaklama ücretlerinde Türkiye ve dünya ile rekabeti zorlaştırdığını söyledi.

Üstel, THY ile de anlaşarak “touch down” ile ülkeye uçak seferlerinin artırılabileceğini, böylece uçak biletlerinin de kısmen de olsa ucuzlayabileceğini kaydetti.

Üstel, teşvik verilirken seyahat acentelerinin de dahil edilmesi gerektiğini çünkü tekelleşmeye giden bir durumun ortaya çıktığını söyledi.

Yeterli bütçe ayrılmayan eski eserlerin bakımsız olduğunu, kıymetli ve değerli olan eski eserlerin istenilen noktada olmadığını söyledi.

Girne Antik Limanı ve Girne Kalesi’ni örnek gösteren Üstel, yüksek binalarla Girne’nin siluetinin bozulduğunu ve kalenin görünmez hale geldiğini, Antik Liman’ın atıl durumda olduğunu ifade etti.