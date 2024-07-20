UBP "İki Devletli" çözümü Meclise oylatacak

UBP MYK, TBMM'de dün onaylanan ve Kıbrıs'ta, "iki devletli çözüm" tezini benimseyen tezkerenin bir benzerini Meclise sunma kararı aldığını açıkladı.

UBP Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamada, "UBP MYK federasyon görüşme zeminin terk edildiğini göz önünde bulundurarak, adamızdaki tek ve nihai çözümün egemen eşitliğimizin ile uluslararası eşit statümüzün teyid edilerek iki devletli çözüm siyasetinin devam ettirilmesi, KKTC'nin uluslararası alanda hak ettiği yeri alması ve ülkemize uygulanan kısıtlamaların, izolasyonların kaldırılması için hep birlikte mücadele edilmesi olduğunun altını çizdi" denildi.

Açıklamada, "Bu görüşleri ve kararlılığı içeren bir Meclis karar önerisinin, partimiz tarafından KKTC Cumhuriyet Meclisine sunulmasını oy birliği ile onayladı" denildi.