UBP ile DP ve Denktaş arasında gerginlik yaşanıyor!

UBP ile DP ve Denktaş arasında gerginlik yaşanıyor!

Demokrat Parti, yeni Çalışma Bakanı olarak parti genel sekreteri Afet Özcafer’in ismini Başbakan’a sundu, eğer bu isim kabul edilmezse seçim kartını masaya koydu.

Başbakan Ersan Saner’in Koral Çağman’ın istifası ile boşalan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı için “ya Serdar Denktaş ya da işaret edeceği bir isim” dediği siyasi kulislere yansıdı.

YENİDÜZEN’e bilgi veren Demokrat Parti’ye yakın güvenilir bir kaynak, “Genel Başkan Fikri Ataoğlu, yeni bakan olarak Afet Özcafer’in ismini Başbakan’a bildirdi. Ataoğlu, koalisyon hükümetinde DP’ye ait bu bakanlıkla ilgili farklı bir karar çıkması durumunda seçime gidilmesi yönünde tavır aldı.” dedi.