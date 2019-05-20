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UBP ile HP Meclis'te ayrı ayrı grup toplantıları yapıyor

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UBP ile HP Meclis'te ayrı ayrı grup toplantıları yapıyor
UBP ile HP Meclis'te ayrı ayrı grup toplantıları yapıyor

Ulusal Birlik Partisi ile Halkın Partisi şu anda Meclis Genel Kurulu toplantısı öncesi ayrı ayrı grup toplantıları gerçekleştiriyorlar.

DAİRELERDE VE KURUMLARDA TARTIŞMA

UBP ile HP arasındaki koalisyon çalışmasında 22 dairenin 9'unu HP'nin  istemesi UBP'de gerginliğe yol açtı. UBP'nin koalisyon görüşmelerini Salı gününe kadar bir noktaya getirmeye çalışacağı sürecin ilerlememesi üzerine ise bir erken seçim hükümeti denemesinde bulunması bekleniyor.

HP'nin 3 Bakanlığın yanı sıra 4'de kurum talebinde olduğu öğrenildi.

HP elinde tuttuğu bakanlıkların yanı sıra LAÜ, Spor Dairesi, Kalkınma Bankası ve Vakıfları da istedi.

GÖRÜŞME YOK

Pazar günü yapılması beklenen görüşmenin ise yapılmadığı öğrenildi.

Meclis'te toplantı

Her iki parti de Milletvekillerine ilerideki süreç ile ilgili ne yapılması gerektiği konusunda bilgi aktarırken Milletvekilleirnin de süreç ile ilgili fikirlerini sundukları öğrenildi.

 

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