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UBP İskele Bölgesini Ziyaret Etti

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UBP İskele Bölgesini Ziyaret Etti
UBP İskele Bölgesini Ziyaret Etti

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu ile milletvekili adayları, seçim çalışmaları kapsamında, İskele İlçesine bağlı Yarköy, Ergazi, Kurtuluş, Turnalar, Boğaz ve Boğaztepe'yi ziyaret etti. 


UBP’den verilen bilgiye göre, Sucuoglu'na bölge ziyaretlerinde milletvekili adayları yanısıra örgüt başkanları da eşlik etti.


İlk olarak Yarköy Kültür Sanat ve Eğitim Derneği'nde çalışmalarla ilgili bilgi alan Sucuoğlu, sivil toplum çalışmalarının önemine vurgu yaptı. Pandemiyle mücadelenin sürdüğünü belirten Sucuoğlu,  panik yapmaya gerek olmadığını kaydetti.


Virüsün önceki mutasyonlarının etkisinin artık kalmadığını belirten Başbakan, aşısız vatandaşları da mutlaka aşı olmaya çağırdı. Sucuoğlu, son günlerde yapılan anketlerde UBP'nin yüzde 40 bandında seyrettiğini, tek başına iktidara en yakın parti olduğunu söyledi.
İstikrarın, ülkenin kalkınması için şart olduğuna dikkat çeken Başbakan, “Mevcut durumdan ancak istikrarlı ve akılcı politikalarla çıkarız. O yüzden oyunuzu kullanırken lütfen iyi düşünün ve mühürden şaşmayın” dedi. Sucuoğlu, her UBP'linin, kararsızları mühür kullanması yönünde ikna etmesi ve yanlarına çekmesi gerektiğini belirtti.


Başbakan Sucuoğlu, Yarköy'de çocuklarla futbol da oynadı. Yarköy’ün ardından Turnalar’ı ziyaret eden Sucuoğlu ve beraberindekiler, partililerle sohbet etti.


Bölge gezisi çerçevesinde Ergazi'de de partililer tarafından karşılanan Sucuoğlu ve milletvekili adayları, vatandaşlarla sohbet etti. Daha sonra Kurtuluş’a geçen UBP Genel Başkanı ve Başbakan Sucuoğlu, bölge halkıyla sohbet etti.


Kurtuluş’tan sonra seçim gezisine Kalecik ile devam eden UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, burada da partililerle, vatandaşlarla  buluştu.


Boğaz ve Boğaztepe köylerini de ziyaret eden Başbakan, buralarda da partililer ve bölge halkıyla sohbet etti.

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“UBP'ye vurulacak her mührün seçimin kaderini değiştireceğini, böylelikle de ülkenin kaderinin değişebileceğini” ifade eden Sucuoğlu, “UBP'ye bizlere, tek başına hükümet onayını verirseniz, ekonomik ve mali adımları korkusuzca, bir bütün olarak atabiliriz. Bu ülke, geçici, parça parça koalisyonlardan yeterince çekmiştir. Artık yeter...” şeklinde konuştu.


İskele bölgesine yapılacak yatırımlar için de çalışmalar yapıldığını kaydeden Başbakan Sucuoğlu, bölgede yaşayan yabancıların sorunları ile ilgilenileceğini de sözlerine ekledi.

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