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UBP İskele İlçe Başkanı Kırşan: İskele’ye üniversite istiyoruz

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Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan, İskele’ye üniversite yapılmasını istediklerini söyledi.
UBP İskele İlçe Başkanı Kırşan: İskele’ye üniversite istiyoruz

Ulusal Birlik Partisi (UBP) İskele İlçe Başkanı Osman Kırşan, İskele’ye üniversite yapılmasını istediklerini söyledi.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre bir programa katılan Kırşan, hem İskele’nin sıkıntılarını konuştu, hem de gündeme dair değerlendirmelerde bulundu.

Kırşan, İskele’de tam teşekküllü bir hastane olmadığını söyleyerek, Dipkarpaz bölgesinden bir hastanın ulaşımı için 1 buçuk saat gerektiğini ve sürekli kazaların meydana geldiğini dile getirdi.

Kırşan, bölgede kolej olmasına rağmen kolej binası bulunmadığını ve öğrencilerin İskele Bekir Paşa Lisesi’nde öğrenim gördüğünü anımsatarak, okulun binaya kavuşturulması temennisinde bulundu. Yollardaki sıkıntılara da dikkat çeken Kırşan, “Yollarımızda ciddi sıkıntılar var. UBP hükümet döneminde başlatılan yollar yarım kaldı. İskele- Çayırova yolu bitirilemedi” dedi.

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