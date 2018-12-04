UBP "Kadın Hakları Paneli" düzenliyor

Gazeteci, Yazar, Sunucu ve Öğretim Görevlisi Sayın İnci Ertuğrul'un konuk konuşmacı olarak davet edildiği "Kadın Hakları Paneli" etkinliği, 5 Aralık 2018 çarşamba günü, Sanayi Odası Konferans Salonu'nda saat 19.00'da gerçekleşecek.
Etkinlikte Ulusal Birlik Partisi'nin kadın milletvekilleri Sayın Resmiye Canaltay, Sayın İzlem Gürçağ ve Sayın Yasemin Öztürk de Kadının Toplumdaki Yeri, Kadın ve Siyaset ve Kadınların Yasal Hakları konularında konuşmalar yapacak
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