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UBP kadın kolları yaşlıları ziyaret etti

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 Ulusal Birlik Partisi'nin İskele ve Lefke ilçeleri kadın kolları, Yaşlılar Haftası nedeniyle bölgelerini dolaşıp, yaşlıları ziyaret etti.
UBP kadın kolları yaşlıları ziyaret etti

 Ulusal Birlik Partisi'nin İskele ve Lefke ilçeleri kadın kolları, Yaşlılar Haftası nedeniyle bölgelerini dolaşıp, yaşlıları ziyaret etti.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Yaşlılar Haftası nedeniyle Ulusal Birlik Partili kadınlar, bağlı oldukları ilçe sınırlarındaki köyleri dolaşarak yaşlılara ziyaret gerçekleştirdiler.
 
Fatma Darben başkanlığındaki UBP İskele ilçesi kadın kolları İskele'den Dipkarpaz'a kadar ziyaretler gerçekleştirdi.

UBP İskele Kadın Kolları Başkanı Fatma Darben, yaptıkları ziyaretlerin son derece keyifli geçtiğini kaydederek, bu tarz ziyaretlerle yaşlıların çok mutlu olduklarını ifade etti. 

Yaşlılar haftası dolayısıyla, ülkenin doğusunda olduğu gibi batısında da ziyaretler vardı. Pelin Vural başkanlığındaki UBP Lefke ilçesi kadın kolları da Lefke, Yedidalga, Bağlıköy, Doğancı ve Gaziveren'deki yaşlı kadınlara ziyarette bulunup hediye verdiler. 

Pelin Vural yaptığı açıklamada gün boyu süren etkinlikte yaklaşık 21 eve ziyaret gerçekleştirildiğini ifade ederek, kadın kollarının her zaman yaşlıları hatırlayıp ziyaret etmesi gerektiğini belirtti. Yapılan ziyaretlerde karşılaştıkları mutluluk karşısında duygulandıklarını söyleyen Vural, böylesi etkinliklerin sıklıkla yapılmasına ve yaşlıların mutlu edilmesinin önemine dikkat çekti.

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