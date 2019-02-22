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UBP, Kemal Yılmaz'ın yanında olduğunu açıkladı

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UBP, Kemal Yılmaz'ın yanında olduğunu açıkladı
UBP, Kemal Yılmaz'ın yanında olduğunu açıkladı

Ulusal Birlik Partisi’nden yapılan açıklamada “mahkemece Karpaz Burnu’ndaki bazı yapıların yıkılması kararını yerine getirmediği gerekçesi ile 2 ay hapis cezasına çarptırılan İskele eski Kaymakamı Kemal Yılmaz ve ailesinin yanında olunduğu belirtildi.

Açıklamada şöyle denildi:

“Ulusal Birlik Partisi olarak Kemal Yılmaz’ın iyi niyet ve vatandaşlara yardımcı olmak gayesiyle hareket ettiği kanaatindeyiz. Dolayısı ile kendisi ve ailesinin yanındayız, onlara destekçi olmaya kararlıyız.

Kimse olayı başka boyutlara çekmesin. İnanıyoruz ki hukuk çerçevesinde her şey yoluna girecektir.”

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