  • BIST 3.536,10
  • Altın 1007.643
  • Dolar 18.2372
  • Euro 18.3144
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 34 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 28 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAStrese karşı kalkan görevi üstleniyor!

UBP, Kurultaya tek aday gidiyor

» »
Ulusal Birlik Partisi'nde başkan adaylığı için münhal süresi doldu.
UBP, Kurultaya tek aday gidiyor

Parti Genel Sekreteri Oğzuhan Hasipoğlu, kurultayın 11 Eylül Pazar günü yapılmasına karar verildiğini hatırlatarak başkanlık aday münhali için başvuruların da sona erdiğini açıkladı.

Hasipoğlu Başbakan Ünal Üstel'in başvuruda bulunduğunu açıklarken, bir diğer adayın da parti üyesi Serkan Traş olduğunu kaydetti.

Hasipoğlu Traş'ın, tüzüğün genel başkanlığa aday olabilme hakkını veren madde uyarınca, adaylık başvurusu hakkına sahip olmadığını kaydetti.

Hasipoğlu, kişinin sabıkasında da sıkıntı olduğunu belirterek, kurultaya tek aday gidileceğini açıkladı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Akaryakıtta İndirime Gidiliyor09 Eylül 2022 Cuma 14:52
  • Bakan Çavuşoğlu, Nijeryalı öğrencilerle ilgili konuştu!09 Eylül 2022 Cuma 14:49
  • 23 Yaşındaki Kadın Kayıp09 Eylül 2022 Cuma 14:43
  • Polisten Uyuşturucu Operasyonu09 Eylül 2022 Cuma 14:38
  • Töre: “Türkiye’yi hiç kimse Kıbrıs’tan çıkarmaya kalkmasın"09 Eylül 2022 Cuma 14:20
  • Harmancı: Ortalık yangın yeriyken propaganda yapmak sorumlu bir tutum değildir09 Eylül 2022 Cuma 12:47
  • Özçınar: En kısa zamanda yeni seçim tarihinin belirlenmesi gerekiyor09 Eylül 2022 Cuma 12:46
  • İş Kadınları Derneği Yılın Kadın Girişimcileri Ödül Töreni yapıldı09 Eylül 2022 Cuma 12:45
  • Güzel Sanatlar Müzesi turizme kazandırılıyor09 Eylül 2022 Cuma 11:46
  • “Kıbrıs Türk halkının örf ve adetlerine, üreticilerimizin başarısına sahip çıkmamız son derece önemlidir”09 Eylül 2022 Cuma 11:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti