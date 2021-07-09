UBP ;Kurultayı 24 Ekim'de, en az 3 aday var

UBP MYK ve PM bugün partinin gündemindeki konuları ele almak üzere toplandı.
Erken seçim ve kurultay tarihi gündemiyle toplanan UBP MYK ve Parti Meclisi'nde karar belli oldu.
Kıbrıs Postası'nın edindiği bilgiye göre, uzun süren toplantılar neticesinde UBP Parti Meclisi, parti kurultayının 24 Ekim 2021'de yapılmasını kararlaştırdı.
Parti Meclisi'nde kesin alınan tek kararın kurultay tarihi olduğu, erken seçim tarihinde bir uzlaşı olmadığı öğrenildi.
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