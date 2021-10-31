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UBP Kurultayı...3. Sandık da açıldı.. İşte sonuçlar..

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UBP Kurultayı...3. Sandık da açıldı.. İşte sonuçlar..
UBP Kurultayı...3. Sandık da açıldı.. İşte sonuçlar..

UBP'de üyelerin yarısı oy kullanmadı! Katılım %52'de kaldı!

16484 üyenin  7758'i oy kullanmadı.

Oy verme işlemi saat 18:00'de sona erdi.

Divan Başkanlığını UBP Milletvekilı Sunat Atun, Başkan Yardımcılığını ise UBP Milletvekili Özdemir Berova yürüttü. Kurultayda, UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre yarışıyor.

UBP Kurultayı ilk sandık açıldı!

 

İşte ilk sonuçlar...

Sandık No 1

Dr. Faiz Sucuoğlu  1585 oy 

Hasan Taçoy  935 oy

Zorlu Töre 153 oy

 

AdayOY SayısıYüdelik
Dr. Faiz Sucuoğlu  158559,19
Hasan Taçoy  93534,91
Zorlu Töre 1535,71

 

İKİNCİ SANDIK SONUÇLARI

Dr. Faiz Sucuoğlu   1385 oy 

Hasan Taçoy    852 oy

Zorlu Töre   130 oy

 

AÇILAN İKİ SANDIĞA GÖRE TOPLAM OYLAR

AdayOy SayısıYüzdelik
Dr. Faiz Sucuoğlu  297058,93
Hasan Taçoy  178735,46
Zorlu Töre 2835,62
   
   
Toplam5040 

 

3. SANDIK SONUÇLARI

Dr. Faiz Sucuoğlu   1132 oy 

Hasan Taçoy     536 oy

Zorlu Töre  89  oy

 

 

AÇILAN ÜÇ SANDIĞA GÖRE TOPLAM OYLAR

Dr. Faiz Sucuoğlu   4102 oy   %60,4

Hasan Taçoy   2323 oy  %34,2

Zorlu Töre    89 oy %5,5

 

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