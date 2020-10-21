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UBP Kurultayı 31 Ekim'de...Kimler aday?

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UBP Kurultayı 31 Ekim'de...Kimler aday?
UBP Kurultayı 31 Ekim'de...Kimler aday?

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genişletilmiş Merkezi Yönetim Kurulu parti kurultayının ilk turunun 31 Ekim'de ikinci turunun 6 Kasım'da yapılması için tavsiye kararı üretti.

Toplantı sonrası basın açıklaması yapılmazken, Kıbrıs Postası’nın elde ettiği bilgilere göre genel başkanlık seçimi için 31 Ekim tarihinde ilk tur, 7 Kasım’da ise ikinci tura gitme yönünde karar üretildi.

Toplantıda kurultaya aday olacak isimlerin de görüşüldüğü iddia edildi. Elde edilen bilgilere göre kurultayda 4 adayın yarışması bekleniyor.

Kimler aday?

Çavuşoğlu, Genel Başkan adaylarının arasında kendisinin de konuşulduğunu söyledi.Nazım Çavuşoğlu adının yanında UBP Genel Başkanı yazması, benim için bir şeref olur açıklaması yapmıştı

Sunat Atun,Hasan Taçoy,Ünal Üstel ve Zorlu Töre'nin de  da aday olması bekleniyor.

Oğuzhan Hasipoğlu'nun da adaylığa sıcak baktığı söyleniyor

Sucuoğlu, Parti Meclisinde, Genel Başkan adaylarına karar verileceğini belirterek, kendi adının da içerisinde bulunduğunu fakat henüz bir açıklama yapmanın doğru olmadığını aktarmıştı. Sorulan bir soru üzerine Faiz Sucuoğlu ''UBP'de Başkanlık seçimleri Genelde 4-5 aday ile geçer'' demişti...

 

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