UBP Kurultayı... Dr. Faiz Sucuoğlu tebrikleri kabul ediyor...

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkan adayı Faiz Sucuoğlu, Olağan Kurultay’ında sandıkların kapanmasıyla birlikte tebrikleri kabul etmeye başladı.
Dr. Faiz Sucuoğlu'nun ilk gelen bilgilere gönde yarışı önde götürdüğü öne sürülüyor.
Henüz daha oy sayım işlemine geçilmemiş olmasına rağmen, oy tasnifi sırasında adayların temsilcileri oyları görebiliyor.
Dr. Faiz Sucuoğlu, kapanan sandıkların ardından kurultay salonu dışındaki seçim standının önünde destekçileri tarafından gelen tebrikleri kabul etti.
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