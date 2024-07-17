UBP kurultayı için adaylık başvuru tarihleri açıklandı...

UBP Genel Başkanlığı adaylık başvurusu ise 22 Temmuz-19 Ağustos tarihleri arasında yapılabilecek.

Öte yandan yine aynı tarihler arasında parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu üyelikleri için de adaylık başvurusu yapılabilecek.

UBP’den yapılan açıklamada aday olmak isteyenlerin, başvuru dilekçesi, KKTC kimlik kartı, adli sicil belgesi, özel bağış makbuzu ve kısa özgeçmişleri ile birlikte UBP Genel Sekreterliği’ne başvurmaları istendi.