UBP Kurultayı ilk sandık açıldı! İşte ilk sonuçlar..
UBP'de üyelerin yarısı oy kullanmadı! Katılım %52'de kaldı!
16484 üyenin 7758'i oy kullanmadı.
Oy verme işlemi saat 18:00'de sona erdi.
Divan Başkanlığını UBP Milletvekilı Sunat Atun, Başkan Yardımcılığını ise UBP Milletvekili Özdemir Berova yürüttü. Kurultayda, UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre yarışıyor.
UBP Kurultayı ilk sandık açıldı!
İşte ilk sonuçlar
Sandık No 17
Dr. Faiz Sucuoğlu
Hasan Taçoy
Zorlu Töre
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