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UBP Kurultayı.. İşte ilk 500 oyda adayların aldıkları oylar... Sucuoğlu %40'ın üzerinde....

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UBP Kurultayı.. İşte ilk 500 oyda adayların aldıkları oylar... Dr. Faiz Sucuoğlu %40'ın üzerinde....
UBP Kurultayı.. İşte ilk 500 oyda adayların aldıkları oylar... Sucuoğlu %40'ın üzerinde....

Saat 19:00 civarlarında kurultayda oy kullanan UBP üye sayısı 7000 olduğu açıklandı.

UBP Kurultayında 5 aday başkanlık için yarışıyor. Oy sayma işlemi başladı... Divan Başkanlığını Zorlu Töre yapıyor.

Divan başkanlığı adaylardan 2'şer temsilciyi divana davet etti.

Tüm Sandıklar açıldı. Oylar 100'erli şekilde ayrıldı. Oylar sayılıyor

 

İŞTE İLK 500 OYDA ADAYLARIN ALDIKLARI OYLAR

 

Dr. Faiz Sucuoğlu  206       %41,2

Hasan Taçoy        156       %31,2

Dt. Ünal Üstel   51             %10,2

Dursun Oğuz  45             %9

Nazım Çavuşoğlu  42       %8,4

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