UBP Kurultayı... Katılım %50, Üstel %65 ile yeniden başkan...

Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP), Lefkoşa Atatürk Spor Salonu’nda yapılan 23. Olağan Genel Kurultayı’nda genel başkanlık seçimi sonuçlandı.
21 Eylül Cumartesi günü saat 12.45 itibarıyla başlayan oy verme işlemi, 24.00’te sona ermişti. Kurultayda, genel başkanlık için Ünal Üstel, Ahmet Melih Karavelioğlu ve Hasan Taçoy yarışıyordu.
Ünal Üstel, kullanılan oyların yüzde 65.8’ini alarak ezici bir zafer kazandı. Rakibi Hasan Taçoy yüzde 33.0 oy alırken, Ahmet Karavelioğlu ise yüzde 1.2 oy oranında kaldı.
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