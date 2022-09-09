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UBP Kurultayı mahkemelik oluyor!

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UBP Kurultayında Başkan adayı olmak isteyen Sertan Traş’ın adaylığı kabul edilmedi. Traş, mahkemeye başvuracak
UBP Kurultayı mahkemelik oluyor!

Ulusal Birlik Partisi’nde sular bir türlü durulmuyor. Genel Başkanlığı’na adaylık için başvuru yapan ancak adaylığı kabul edilmeyen Sertan Traş, mahkemeye gidiyor.

Faiz Sucuoğlu’nun istifası sonrasında boşalan Başkanlık koltuğu için 11 Eylül’de yapılması planlanan kurultay tehlikeye girdi.

Parti yetkili organlarında Başbakan Ünal Üstel’in tek aday olarak kurultaya gitmesi kararlaştırılmış olsa da UBP üyesi Sertan Traş aday olmak için başvuruda bulundu.

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu Traş’ın adaylığını kabul edilmediğini iki gerekçeye bağlayarak açıkladı. Hasipoğlu Traş’ın sabıka sorunu olduğunu ayrıca bir önceki kurultayda da oy vermediği için aday olamayacağını açıkladı.

Bu gelişme sonrasında SES KIBRIS muhabiri Sertan Traş’a ulaştı. Traş, şu ana kadar kendisine aday olamayacağına dair bir belge ulaşmadığını ifade ederek şöyle konuştu:

 

“2015 yılından önce bir kavga olayına karıştım. Ama bu adaylığıma engel teşkil edecek bir olay değildir.. Zaten aday olmak için başvuru yapmaya gittiğimizde de adaylık başvurumu kabul etmemek için çok uğraştılar ama sesimi biraz yükseltince kabul ettiler. Şimdi bana neden aday olamayacağımı yazılı olarak bildirmeleri gerekir. Ben avukatımla konuştum. Eğer bu genel kurula benim katılmamın önüne geçerlerse mahkemeye başvuracağım. Çünkü tüzüğümüze göre adaylık için 30 gün süre verilmesi gerekiyor. Bunlar tüzüğe aykırı işlem yapıyorlar. Mahkemeden ara emri talep edeceğim”
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