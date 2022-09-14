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UBP Kurultayı Mahkemelik oluyor...Üstel'in yetkileri durdurulabilir..

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UBP Üyesi Sertan Tıraş, kurultayın parti tüzüğü ve Siyasi Partiler Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle ara emri talebiyle yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne başvuracak.
UBP Kurultayı Mahkemelik oluyor...Üstel'in yetkileri durdurulabilir..

UBP Üyesi Sertan Tıraş, kurultayın parti tüzüğü ve Siyasi Partiler Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle

UBP Kurultayı Mahkemelik oluyor...Üstel'in yetkileri durdurulabilir..

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Kurultayı yargıya taşınıyor.

Genel Başkanlığa adaylık başvurusu dikkate alınmayan UBP Üyesi Sertan Tıraş, UBP kurultayının parti tüzüğü ve Siyasi Partiler Yasası’na aykırı olduğu gerekçesiyle ara emri talebiyle yarın Lefkoşa Kaza Mahkemesi’ne başvuracak.

Yenidüzen'in haberine göre Ara emri talebi ile hem kurultay sonucu hem de UBP Genel Başkanı olarak görevlendirilen Ünal Üstel’in yetkilerinin durdurulması isteniyor.

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