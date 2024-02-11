UBP Kurultayı öncesi Üstel keseyi açtı... "Artıları ve desteği vermeye devam edeceğiz"

Başbakan Ünal Üstel, “2024 yılına maaşlara tarihi artışla başladık. Özel sektöre sosyal sigorta prim desteği verdik. Yıl sonuna kadar yeni destek ve artışları vermeye devam edeceğiz” dedi.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Ünal Üstel dün hafta sonu mesaisi yaptı, Girne ilçesine bağlı örgüt başkanları ile ayrı ayrı toplantılarda bir araya geldi. Üstel’e her iki toplantı da, Maliye Bakanı Özdemir Berova, UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük ve Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay eşlik etti. Örgüt başkanlarının parti içi çalışmalar ve bölge sorunları ile ilgili görüşlerini dinleyen Ünal Üstel, konuşmalarında “istikrar” vurgusu yaptı.

KUTAY: ÜSTEL DİYALOĞA ÖNEM VERİYOR

Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay yaptığı konuşmada, Başbakan Üstel’in parti tabanıyla diyaloğa büyük önem verdiğini belirterek, Üstel’in çalışmalarına tam destek verdiklerini söyledi.

KÜÇÜK: BAŞBAKANIMIZIN LİDERLİĞİNDE İSTİKRARI YAKALADIK

UBP Girne Milletvekili Hasan Küçük, hükümetin zor ekonomik koşullara rağmen, ülkeye istikrarı getirecek proje ve yasalara önem verdiğini belirterek, “Sayın Başbakanımızın liderliğinde oluşan istikrarlı dönemin devam etmesi, ülkemiz için çok önemlidir. İstikrardan yana siyasete dünden daha çok ihtiyacımız var ve bunu yakaladık. Güzel yarınlar için Başkan Üstel’in önderliğinde yürümeye devam edeceğiz” dedi.

BEROVA: YAKALANAN İSTİKRAR MALİYE POLİTİKALARINA KATKI YAPIYOR

Maliye Bakanı Özdemir Berova da “Ünal Üstel ile birlikte yakaladığımız istikrar, maliye politikalarımıza da önemli katkı yapıyor. Meclis’te son bir buçuk yılda neredeyse on yılda geçirilemeyen yasaları geçirdik. Sayın Başbakanımızın ortaya koyduğu hedeflerle, 2024 yılının çok daha iyi bir yıl olması için icraatlar için adımlar atıyoruz. Çalışanlarımızın ve halkımızın alım gücünü korumak için kamu maaşlarına yüzde 50 artış sağladık. Uyum hizmeti ve başarıyı beraberinde getirir. İstikrarın devamı hem parti içi hem de KKTC için önemli bir kazanım olacaktır” diye konuştu.

ÜSTEL: SELDEN ZARAR GÖREN VATANDAŞLARI TAZMİN EDECEĞİZ

Başbakan Ünal Üstel ise, konuşmalarında güncel bir konuyla ilgili önemli açıklamalar yaptı ve geçtiğimiz günlerde yaşanan sel felaketinde zarar gören vatandaşlara gereken yardımın yapılacağını açıkladı. Üstel, Geçitköy, Lapta, Karşıyaka, Geçitkale ve diğer bölgelerde vatandaşımız ne kadar zarar gördüyse, hepsini ödeyeceğiz. Bu da tarihte bir ilk olacak… Kaymakamlarımız ve teknik ekiplerimiz çalıştı, çalışıyor…Kimse mağdur olmayacak” dedi.

“İSTİKRARLA GELECEĞE İLERLİYORUZ…”

“Biz yapamayacaklarımızı taahhüt etmeyiz. Yarım kalan ne proje varsa bitireceğiz dedik ve sözlerimizi bir bir tutuyoruz. Herkes bilsin ki UBP bu ülkenin garantisidir. Bu bilinçle KKTC için canla başla çalışıyoruz” diyen Üstel, dünyanın birçok bölgesinde savaşların devam ettiğine işaret ederek, savaşların gölgesine dünya ekonomisinin zor bir dönemden geçtiğini, ancak KKTC’nin Türkiye’nin desteği ve güvencesiyle, hükümetin attığı kararlı adımlarla, geleceğe istikrar içinde ilerlediğini söyledi. Yaklaşık iki yıldır kendisi ve bakan arkadaşlarının yoğun bir çalışma temposu içinde görev yürüttüklerini kaydeden Üstel, emeklerinin karşılığını büyük ilgi ve teşekkürle almanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

“2023 REFORMLAR YILI OLDU, UBP KKTC’NİN GARANTİSİDİR”

Üstel, 2023 yılında yapılan reformlar ve bitirilen projelerden örnekler de verdi ve “Belediyeler Reformu’nu tüm engellemelere rağmen hayata geçirdik. Biz hükümete geldik Ercan Havalimanı’nı anavatanın desteği ile açtık” dedi.

Kablo ile elektrikte projenin adım adım ilerlediğini belirten Üstel, tarihi proje ile yeşil enerjinin de önünün açılacağını, enerji altyapısının yenileneceğini söyledi.

Girne bölgesinde yarım kalmış ızdırap yollarının biteceğini, Girne - Karşıyaka yolunun bitmek üzere olduğunu, şimdi sıranın Çatalköy yoluna geldiğini ve bunun da yerel kaynaklarla bitirileceğini vurguladı.

Üstel, “Girne Batı yolunu kendi kaynaklarımızla yapmaya başladık. Çatalköy ızdırap yolu için bu yıl ihaleye çıkacağız. Lefkoşa Çevre Yolu, Güzelyurt Lefke yolu, Karpaz İskele yolu, Kuzey ve Güney Mesarya yolları…Hepsini bir bir yapıyoruz. Bunları ben değil biz yapıyoruz. Tüm arkadaşlarımızla, sizlerden aldığımız güçlü destekle ne söz verdiysek hayata geçirdik, geçirmeye de devam edeceğiz. UBP birlik içinde daha güçlüdür. Emin adımlarla, güneşin daha güçlü enerjisiyle, UBP, KKTC’nin teminatı olmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.

TARİHİ ARTIŞ VE TEŞVİKLER

Yeni yıla da vurgu yapan Üstel, “2024 yılına maaşlara tarihi artışla başladık. Kamu çalışanlarımızın maaşlarına yüzde 50.3 hayat pahalılığını yansıttık. Devlet ve özel sektörü ayırmadık. Özel sektöre sosyal sigorta prim desteği verdik. Yıl sonuna kadar yeni destek ve artışları vermeye devam edeceğiz. Üreticimize, tarımcımızı, sanayicimizi de unutmadık, onlara da tarihte görülmemiş destekler verdik ve vermeye devam edeceğiz. Müteahhitlerimizin de devletten alacağı kalmamıştır. Bu da tarihte tektir” dedi.

KONUTLAR İÇİN DÜŞÜK FAİZLİ, UZUN VADELİ PROJELER

Otuz yıldan sonra gençleri konut sahibi yapmak için kolları sıvadıklarını, yıllar sonra sosyal konut projesini hayata geçireceklerini belirten Üstel, “Gençlerimize düşük faizli uzun vadeli krediler sağlıyoruz. Sosyal konut kredileri veriyoruz. Bu kredileri bütün konut harçlarından muaf tutacağız. Kırsal kesim arazilerinin altyapı çalışmalarını tamamlıyoruz. İlk Evim Kredisi’ni verdik, şimdi ikinci paketi açıkladık…Engelli gençlerimizi çalışma yaşamına kazandırdık. Çünkü gençlerimiz devletlerine sahip çıksın, topraklarına tutunsun istiyoruz” şeklinde konuştu.

“İSTİKRARIN VE HUZURUN DEVAMINDAN YANAYIZ”

Üstel, “Haziran’dan sonra çok daha güzel günlere kavuşacağız…Çünkü istikrarı yakaladık. Yakalanan siyasi ve ekonomik istikrarın ile huzurun devamından yanayız. Bizim 2027 yılına kadar yürünecek yolumuz var” diye konuştu.

DOĞU AKDENİZ’DE ÖNEMLİ ADIM…

Türkiye ile hem ekonomik hem stratejik ortak projeleri hayata geçirmeye devam ettiklerini beliren Üstel, Türkiye ile imzalanan Doğu Akdeniz’de Gemi Trafik İzleme Projesi ile Sadrazamköy, Karpaz ve Mağusa Körfezine merkez kurulacağını, hem KKTC’nin güvenliğinin daha da artacağını hem de Doğu Akdeniz’de önemli bir adım atılmış olacağını kaydetti.