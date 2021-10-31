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UBP Kurultayı.. Saat 15.00 itibarıyla 7 bin 109 oy..

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Kullanılan oy oranı saat 15.00 itibarıyla yüzde 43.1 oldu
UBP Kurultayı.. Saat 15.00 itibarıyla 7 bin 109 oy..

UBP Kurultayı.. Saat 15.00 itibarıyla 7 bin 109 oy.. 

Kullanılan oy oranı saat 15.00 itibarıyla yüzde  43.1 oldu

Oy verme işlemi saat 18:00'de sona erecek.

Kurultayda,  Faiz Sucuoğlu, Hasan  Taçoy ve  Zorlu Töre başkanlık için yarışıyor

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