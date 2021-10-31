UBP Kurultayı.. Saat 15.00 itibarıyla 7 bin 109 oy..
Kullanılan oy oranı saat 15.00 itibarıyla yüzde 43.1 oldu
Oy verme işlemi saat 18:00'de sona erecek.
Kurultayda, Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre başkanlık için yarışıyor
UBP Kurultayı.. Saat 15.00 itibarıyla 7 bin 109 oy..
Kullanılan oy oranı saat 15.00 itibarıyla yüzde 43.1 oldu
Oy verme işlemi saat 18:00'de sona erecek.
Kurultayda, Faiz Sucuoğlu, Hasan Taçoy ve Zorlu Töre başkanlık için yarışıyor
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