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UBP Kurultayı...Saner: 2 Merkez yeri̇ne 2 günde oylamamızı yapacağız

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Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı, Başbakan Ersan Saner, ” Parti Kurultayında oylama 30-31 Ekim tarihlerinde salgın koşullarına uygun şekilde iki günde yapılacaktır ” dedi.
UBP Kurultayı...Saner: 2 Merkez yeri̇ne 2 günde oylamamızı yapacağız

Genel Başkan Saner, bugünkü Parti Meclisi toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada, ” bizim en başından beridir ortaya koyduğumuz fikir, 17 bin 500 üyemizi bir merkezde toplayarak salgınla mücadele sürecimize zarar vermemekti. Parti Meclisimizde bugün alınan kararla Kurultayımızı iki merkezde yapma formülünden 2 günde yapma formülüne geçtik” dedi. Ersan Saner açıklamasında şunları kaydetti: 

” Ulusal Birlik Partisi, büyük, olgun, geçmişten bu yana yaşananlardan ders çıkaran bir partidir. Partimiz önce insanımız, önce Devletimiz hassasiyeti ile hareket etmeyi kendisine şiar edinmiştir. Dolayısı ile Kurultay sürecimizi kardeşçe, birlik ve beraberlik içinde aşmak durumundayız. Ben sürecin en başından bu yana 17 bin 500 üyemizi salgın koşullarında onlar için sağlık sıkıntısı yaratmayacak şekilde ve mümkün olan en yüksek oranda sandığa götürebilmek, iradelerinin en yüksek şekilde sandığa yansımasını sağlamayı hedefliyorum. Bunun için 6 ilçede yapılmasını önerdim. Arkadaşlar karşı çıktılar. 

Onlardan gelen 2 ilçe merkezinde yapılmasını önerisini kabul ettim ama onlar uzlaştığımız kararlardan geri adım attılar. Parti Meclisimiz ile Parti Merkez Yönetim Kurulumuz benim önerimi kabul etti ancak bu kez de arkadaşlarımızın tüzük kurultayını kalabalık olarak yapma tehdidi söz konusu oldu. 

17 bin 500 üyemizi salgın nedeniyle tek merkezde toplamamak adına iki merkezde yapma kararımızı 17 bin 500 üyemizi tek merkezde toplayarak almaya çalışmak doğru olamazdı. Bu , benim sağlık konusundaki duyarlılığımı hiçe sayan bir öneri olduğu için riske girmemek adına aday arkadaşlarımıza Lefkoşa’da ancak 2 günde kurultay yapılmasını önerdim. Uzlaştık ve önerim Parti Meclisi’nde kabul edildi. 

Bizim en başından beridir ortaya koyduğumuz fikir 17 bin 500 üyemizi bir araya getirerek salgınla mücadele sürecimize zarar vermemekti. Parti Meclisimizde bugün alınan kararla Kurultayımızı iki merkezde yapma formülünden 2 günde yapma formülüne geçmiş olduk. 

Dolayısı ile Parti Kurultayımız aldığımız karar uyarınca, 30-31 Ekim tarihlerinde iki gün olarak salgın koşullarına uygun şekilde gerçekleştirilecektir. Bizim en başından beridir ortaya koyduğumuz fikir 17 bin 500 üyemizi bir araya getirerek salgınla mücadele sürecimize zarar vermemekti. Parti meclisimizde bugün alınan kararla Kurultayımızı iki merkezde yapma formülünden 2 günde yapma formülüne geçmiş olduk. 

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