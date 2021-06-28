UBP Kurultayı... Sucuoğlu: "Bu işi ilk turdan bitireceğiz"

UBP Milletvekili Faiz Sucuoğlu, önümüzdeki günlerde yapılması planlanan kurultay hakkında açıklamalarda bulunarak, üyelerin yüzde 95’inin kararını verdiğini belirtti. Sucuoğlu, “Birinci turda bu işi bitiririz” diye konuştu.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Faiz Sucuoğlu, Kıbrıs Postası TV’de yayınlanan ve Gökhan Altıner’in hazırlayıp sunduğu ‘Sabah Postası’ adlı programa katılarak gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Sucuoğlu, “Belli odaklar kendi güçlerine güvenmedikleri için Türkiye’yi bahane ediyorlar” ifadelerini kullanarak, şöyle devam etti:

“Kendi güveniyorsa çıkacak yarış meydanına… Vazgeçin artık bu işlerden, yanlış şeyler bunlar. Bir dedikodudur gidiyor, yine altı boş… Şu anda, çocuksu ve gerçekten hiç kimseye yakışmayan söylemleri alışkanlık haline getirdik.”

“Bunlar soğuk savaş döneminin taktikleridir” ifadelerini yineleyen Sucuoğlu, açıklamasının devamında şunları dile getirdi:

“Bu oyunlara gelmememiz lazım… Birinci turda bu işi bitiririz. Çıkın etrafı bir koklayın. Üye kararını vermiştir. Üyenin yüzde 95’i kararını verdi.

Üyenin kafasında oluştu… Bunun değişmesi mümkün değil. Yüzde 95’i kararını vermiştir.”