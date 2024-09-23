UBP Kurultayı ve tomar tomar oy pusulası şaibesi iddiası!

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Kurultayı sona ermesine rağmen, kurultay sürecine ilişkin ortaya atılan şaibe iddiaları gündemi meşgul etmeye devam ediyor. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) sürece dahil edilmemesi ve kurultaydan bir gün önce salonu izlemek için takılan kameraların sökülmesi, demokratik denetim mekanizmalarının devre dışı bırakıldığı yönündeki eleştirileri artırdı.

YSK Devre Dışı Bırakıldı, Kameralar Söküldü

Seçim öncesinde, Başbakanlık personelinin talimatıyla tüm güvenlik kameralarının sökülmesi dikkat çekti. YSK’nın sürece dahil edilmemesi, kurultayın şeffaflık ilkesine aykırı olduğu eleştirilerini beraberinde getirdi. Büyük çabalar sonucunda sadece seçimden 10 saat önce dört kamera tekrar kurulabildi. Bu durum, sürecin planlı bir şekilde yürütüldüğü yönündeki şüpheleri artırdı.

Delege Olmayan Kişiler ve Oy Pusulaları

Kurultay sırasında yaşanan kargaşa, delege olmayan bazı kişilerin üzerinde oy pusulaları bulunmasıyla doruk noktasına ulaştı. Delegeler arasında bulunmayan kişilerin birden fazla oy pusulasına sahip olması, oyların usulsüz şekilde kullanıldığını gösteren ciddi bir iddia olarak ortaya atıldı. İnsanların birden fazla kez oy kullanmasına olanak tanıyan bu düzensizlikler, seçimlerin şaibeli olduğu yönündeki görüşleri güçlendirdi.

Fiziksel Şiddet ve Güvenlik Güçlerinin Rolü

Usulsüzlüklere itiraz edenlerin fiziki saldırıya uğraması ve Başbakanlık polislerinin bu duruma müdahil olması, güvenlik güçlerinin taraflı davrandığı eleştirilerine neden oldu. Kurultay salonunda dağıtılan yüzlerce görevli kartı, Üstel ekibine bu olaylar sırasında baskı kurma fırsatı sağladı. Bu gelişmeler, kurultayın güvenlik zafiyeti içinde yürütüldüğüne dair endişeleri artırdı.

Sandıklardan Çıkan Şaibeli Oylar

Sandık başında görev yapan bazı kişilerin, oyların düzenli bir şekilde sayılmasını engellemek için kasıtlı müdahalelerde bulunduğu öne sürüldü. Sandıklardan balya balya oy pusulası çıkması ve fotokopi ile çoğaltıldığı iddia edilen pusulaların bulunması, seçimlerin adil ve şeffaf bir ortamda gerçekleşmediği iddiasını pekiştirdi. Divanın kurultaydan bir gün önce oluşturulması da bu sürecin aceleye getirildiği ve organize bir usulsüzlüğün parçası olduğu şüphesini doğurdu.

UBP Kurultayı'nda yaşanan bu gelişmeler, parti içindeki gerilimi artırırken, kamuoyunda da kurultayın demokratik meşruiyetiyle ilgili tartışmaları alevlendirdi.