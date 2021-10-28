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UBP Kurultayına doğru sürpriz konuk... Binali Yıldırım UBP Kurultayı'na katılacak

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Binali Yıldırım'ın UBP Kurultayı'na katılacağı öne sürüldü...
UBP Kurultayına doğru sürpriz konuk... Binali Yıldırım UBP Kurultayı'na katılacak

Binali Yıldırım'ın UBP Kurultayı'na katılacağı öne sürüldü...

Kıbrıs Postası’nın iddiasına göre Türkiye’nin eski başbakan ve ulaştırma bakanlarından Binali Yıldırım KKTC’ye gelerek Ulusal Birlik Partisi (UBP) kongresine katılacak.

Binali Yıldırım’ın kurultayda bir konuşma yapacağı da öğrenildi.

KAYNAK: KIBRIS POSTASI

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Hasan Taçoy ile uzun yıllara dayanan dostluk ve yakın ilişkileri ile bilinen Binali Yıldırım UBP Kurultayına

katılacağı ve konuşma yapacağı da öne sürüldü.

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