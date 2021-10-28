UBP Kurultayına doğru sürpriz konuk... Binali Yıldırım UBP Kurultayı'na katılacak

Binali Yıldırım'ın UBP Kurultayı'na katılacağı öne sürüldü...
Kıbrıs Postası’nın iddiasına göre Türkiye’nin eski başbakan ve ulaştırma bakanlarından Binali Yıldırım KKTC’ye gelerek Ulusal Birlik Partisi (UBP) kongresine katılacak.
Binali Yıldırım’ın kurultayda bir konuşma yapacağı da öğrenildi.
KAYNAK: KIBRIS POSTASI
Hasan Taçoy ile uzun yıllara dayanan dostluk ve yakın ilişkileri ile bilinen Binali Yıldırım UBP Kurultayına
katılacağı ve konuşma yapacağı da öne sürüldü.
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