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UBP Kurultayına dönük anket gece yarısı kaldırıldı, işte sonuçlar...

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UBP Kurultayına dönük anket gece yarısı kaldırıldı, işte sonuçlar
UBP Kurultayına dönük anket gece yarısı kaldırıldı, işte sonuçlar...

UBP Kurultayına dönük anket gece yarısı kaldırıldı, işte sonuçlar

Kıbrıs Gazetesi'nin UBP Kurultayına dönük anketi gece yarısı kaldırıldı

Gece yarısı yayından kaldırılan anketteki sonuçlara göre UBP Kurultayını ilk turdan büyük farkla Dr. Faiz Sucuoğlu'nun kazanacağı görülüyor.

İşte yayından kaldırılan anketin sonuçları; 

Faiz Sucuoğlu % 64.6

Hasan Taçoy %16.9

Zorlu Töre % 9.8

Ersan Saner % 8.7 oyda görünüyordu

Anket yayından kaldırılmadan 470 civarı kişi oy kullanmış görüyordu

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UBP’de kurultay tarihi 24 Ekim 2021 olarak kararlaştırılmıştı.

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Parti Meclisi, UBP Kurultayı’nın 24 Ekim’de yapılmasına karar verdi.

TAK muhabirinin sorularını yanıtlayan UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, partisinin seçim takvimini belirlediğini söyleyerek, UBP Kurultayı’nın 24 Ekim’de yapılması yönünde karar üretildiğini kaydetmişti.

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