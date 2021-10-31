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UBP Kurultayında Oy Verme İşlemi Devam Ediyor

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UBP Kurultayında Oy Verme İşlemi Devam Ediyor
UBP Kurultayında Oy Verme İşlemi Devam Ediyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 22. Olağan Kurultayında oy verme işlemi devam ediyor. 3 adayın yarıştığı kurultayda UBP üyeleri saat 18.00’e kadar oylarını kullanabilecek. 
 

UBP Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, tüm üyelere oylarını kullanma çağrısında bulundu.  
Türk Ajansı Kıbrıs’a konuşan Hasipoğlu, oy kullanımı dün başlayan kurultayda, bugün de oy verme işleminin sürdüğünü söyledi. 
 

Hasipoğlu, dün gece oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıkların Polis ve divan gözetimi altında sorunsuz bir şekilde muhafaza edildiğini ifade etti. 
Alınan önlemler sayesinde sandıklarda daha önce olduğu gibi herhangi bir yığılma olmadığını ve üyelerin rahatça oy kullanabildiğini ifade eden Hasipoğlu, dün itibariyle 3 bin 300 üyenin oy kullandığını kaydetti. 
 

Hasioğlu, UBP Tüzüğüne göre, oy kullananların yarıdan bir fazlasını alan adayın seçimi kazanmış olacağını dile getirdi. 
 

Oy verme işleminin saat 18.00’de tamamlamasının ardından oy sayımına geçilecek kurultayda, başkanlık seçimi sonuçlarının 21.00 gibi açıklanması öngörülüyor. Parti Meclisi seçimi sonuçlarının ise sayımın tamamlanmasıyla açıklanması bekleniyor. 
 

Kurultayda, UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre yarışıyor.

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