  • BIST 9900.25
  • Altın 2874.384
  • Dolar 34.0921
  • Euro 38.0411
  • Lefkoşa 25 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 28 °C
  • Güzelyurt 26 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 24 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKAGirne’de Sahte Büyücülük ve Yasal Olmayan İkamet: Bir Kişi Tutuklandı

UBP Kurultayı’nda oy verme işlemine geçiliyor

» »
UBP Kurultayı’nda oy verme işlemine geçiliyor
UBP Kurultayı’nda oy verme işlemine geçiliyor

Ulusal Birlik Partisi (UBP) 23’üncü Olağan Kurultayı’nda oy verme işlemine geçiliyor.

“Hedef 2027. Durmak Yok Hizmete Devam” sloganıyla yapılan kurultayda, Genel başkanlık için mevcut Genel Başkan Ünal Üstel, Milletvekili Hasan Taçoy ve Ahmet Melih Karavelioğlu yarışıyor.

Kurultayda parti meclisi, yüksek disiplin kurulu ve denetleme kurulu da belirlenecek. Oylama saat 21.00’e kadar devam edecek.

Kurultayda, sırasıyla Yeni Azerbaycan Partisi Milletvekili, Parti Dış İlişkiler Başkanı, Türk Devletleri Teşkilatı Eski Genel Sekreteri Ramil Hasan, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar konuşma yaptı.

Kıbrıs konusundaki kurultay kararının kabul edilmesinin ardından ise oy verme işlemine geçilmesi için salon boşaltıldı. Kısa süre içerisinde seçimin başlaması bekleniyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ülke Genelinde Trafik Denetimleri: 417 Sürücü Rapor Edildi21 Eylül 2024 Cumartesi 11:27
  • Gazimağusa Devlet Hastanesi'nde Hırsızlık Olayı: Zanlı Tutuklandı21 Eylül 2024 Cumartesi 11:25
  • Girne’de Sahte Büyücülük ve Yasal Olmayan İkamet: Bir Kişi Tutuklandı21 Eylül 2024 Cumartesi 11:24
  • Çatalköy'de Ani Ölümün Nedeni Belli Oldu21 Eylül 2024 Cumartesi 11:17
  • 23’üncü Ulusal Birlik Partisi Kurultayı resmen başladı21 Eylül 2024 Cumartesi 11:15
  • Türkiye ile KKTC arasında imzalanan milletlerarası anlaşma T.C. Resmi Gazete'de21 Eylül 2024 Cumartesi 11:11
  • Özersay: Dokunulmazlık Konusu Meclis’e Gelecek20 Eylül 2024 Cuma 10:03
  • Strasbourg’da "Taşınmaz Mal Komisyonu" devam kararı...20 Eylül 2024 Cuma 09:55
  • Akansoy: "Asgari Ücret Hayat Pahalılığı Oranında Artmalı"20 Eylül 2024 Cuma 09:42
  • Kamu Hizmeti Komisyonu'na siyah çelenk!20 Eylül 2024 Cuma 09:39
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti