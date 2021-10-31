UBP Kurultayında tüm sandıklar açıldı! 11. UBP Genel Başkanı Dr. Faiz Sucuoğlu oldu.
UBP'de üyelerin yarısı oy kullanmadı! Katılım %52'de kaldı!
16484 üyenin 7758'i oy kullanmadı.
Oy verme işlemi saat 18:00'de sona erdi.
Divan Başkanlığını UBP Milletvekilı Sunat Atun, Başkan Yardımcılığını ise UBP Milletvekili Özdemir Berova yürüttü. Kurultayda, UBP Milletvekilleri Hasan Taçoy, Faiz Sucuoğlu ve Zorlu Töre yarışıyor.
UBP Kurultayı ilk sandık açıldı!
İşte ilk sonuçlar...
Sandık No 1
Dr. Faiz Sucuoğlu 1585 oy
Hasan Taçoy 935 oy
Zorlu Töre 153 oy
|Aday
|OY Sayısı
|Yüdelik
|Dr. Faiz Sucuoğlu
|1585
|59,19
|Hasan Taçoy
|935
|34,91
|Zorlu Töre
|153
|5,71
SANDIK NO 2
Dr. Faiz Sucuoğlu 1385 oy
Hasan Taçoy 852 oy
Zorlu Töre 130 oy
AÇILAN İKİ SANDIĞA GÖRE TOPLAM OYLAR
|Aday
|Oy Sayısı
|Yüzdelik
|Dr. Faiz Sucuoğlu
|2970
|58,93
|Hasan Taçoy
|1787
|35,46
|Zorlu Töre
|283
|5,62
|Toplam
|5040
SANDIK NO 3
Dr. Faiz Sucuoğlu 1132 oy
Hasan Taçoy 536 oy
Zorlu Töre 89 oy
AÇILAN ÜÇ SANDIĞA GÖRE TOPLAM OYLAR
Dr. Faiz Sucuoğlu 4102 oy %60,4
Hasan Taçoy 2323 oy %34,2
Zorlu Töre 89 oy %5,5
SON SANDIK AÇILDI İŞTE OYLAR
Dr. Faiz Sucuoğlu 1193 oy
Hasan Taçoy 546 oy
Zorlu Töre 95 oy
GENEL TOPLAMDA ALINAN OYLAR
Dr. Faiz Sucuoğlu 5295 oy %60,67
Hasan Taçoy 2869 oy %32,87
Zorlu Töre 468 oy %5,6
Geçersiz 95 oy %1,09
8727 oy kullanıldı.
TAM BİR AY ÖNCE DETAY'IN AÇIKLADIĞI ANKET SONUÇLAR DOĞRU ÇIKTI
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UBP de Başkan kim olacak? Net değişim görünüyor... İşte anket sonuçları...
3. SİZCE UBP KURULTAYINDA BAŞKAN KİM OLUR?
TIKLA OKU: UBP de Başkan kim olacak? Net değişim görünüyor... İşte anket sonuçları...
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