UBP Lefkoşa, Güzelyurt, İskele, Girne, Lefke ve Gazimağusa’da başkanlar belli oldu

UBP İlçe Başkanları belli oluyor. Lefkoşa’da Mustafa Akyön, Güzelyurt’ta Mutlu Atasayan, İskele’de Metin Güllü, Lefke’de Adil Özgey, Gazimağusa’da Nahit Öncü yeni İlçe Başkanları Seçildi.
Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) 21 Eylül’de gerçekleştirilecek Kurultayı’nın öncesinde ilçelerdeki kadroları belli oldu. Lefkoşa’da Mustafa Akyön, Güzelyurt’ta Mutlu Atasayan, İskele’de Metin Güllü, Lefke’de Adil Özgey, Gazimağusa’da Nahit Öncü yeni İlçe Başkanları Seçildi.
Başkent Lefkoşa ve Lefke’de tek aday olmasından dolayı delegenin oyuyla karar verildi.
UBP’nin yeni Lefkoşa İlçe Başkanı Mustafa Akyön oldu, Lefke İlçe Başkanlığı görevine Adil Özgey ile devam kararı alındı.
Güzelyurt İlçe Başkanlığı’na Mutlu Atasayan seçildi.
İskele İlçe Başkanlığı’na yeniden Metin Güllü seçildi.
Gazimağusa’da ise Nahit Öncü İlçe Başkanı seçildi.
Girne İlçe Başkanlığı’na İbrahim Erbildim seçildi.
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