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UBP Lefkoşa İlçe Başkanı'ndan Zaroğlu'na yanıt!

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UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı
UBP Lefkoşa İlçe Başkanı'ndan Zaroğlu'na yanıt!

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı:
Kamuoyuna;

Başkanlığını yaptığım UBP Lefkoşa ilçe başkanlığımda veya öncesi siyasi yaşantımda hiçbir zaman başka bir siyasi partinin kurultayına hiç karışmadım, karışanlarada müdahale ettim.Yeniden Doğuş Partisi bir kurultaya doğru gidiyor ve iki değerli adayı var.Her ikisinede başarılar dilerim.Özellikle adaylardan Sn Zaroğlu’nun şahsımı hedef alarak yapmış olduğu söylemlerini büyük bir şaşkınlık ve hayal kırıklığı içinde takip ettim.Geçen hafta içinde yapmış olduğum bir Facebook paylaşımımı hedef alarak beni ahlaksızlıkla suçlaması beni ayrıca çok derinden üzmüştür ki bu kişi ile siyasi dostlukta öte arkadaşlığımız vardı.Bu paylaşımı sayın Arıklı yapmış olsaydı bu kadar Kırılmaz ve üzülmezdim çünkü sayın Arıklı ile çok fazla bir geçmişim yok.

Bu paylaşımımda 181 yeni yol arkadaşımızın UBP’ye katılacağının müjdesini vermiştim ve 11 Nisan’dan sonra bu sayının artacağını yazmıştım.Niye 11 Nisan? Amacım kurultaya müdahale olmuş olsaydı bu 181 kişinin kayıtlarını hemen Yüksek seçim kuruluna bildirir ve YDP kurultayında oy vermelerini engellerdim.Bunu yapmadım.Ayrıca ilgili aday,bu 181 kişinin kaç tanesinin siyasi eğilimlerini biliyor? Kaçı yeni üye? Kaçı başka siyasi partilerden bizlere katılmışlar biliyormu?.

Özet olarak Kim kazanırsa kazansın yolu açık olsun.Şahsımı veya partimin ismini kullanarak kurultaylarında üzerimizden pirim yapmaları asıl siyasi Ahlaksızlıktır.

Saygılarımla

Sadık Gardiyanoğlu

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı

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