UBP Lefkoşa İlçesi’nde yeni dönem başlıyor

UBP 23. Olağan Kurultayı kapsamında 18 Ağustos 2024 Pazar günü The Elysium Park Düğün Salonu’nda Lefkoşa İlçe Kongresi 13. 30- 20.30 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

UBP Milletvekili Ahmet Savaşan'ın başaralı başkanlık dönemi kapanırken, UBP Lefkoşa İlçe Başkanlığı'na tek aday Mustafa Akyön oldu. Mustafa Akyön ile birlikte aday olan yönetim kurulu üyesi isimler de kamuoyunda oldukça dikkat çekti... Yeni ilçe yönetimine adaylığını koyan önemli isimler arasında Sinem Baştaş, Ali Ecesoy, Mehmet Özler, Mehmet Tekici ve Ömür Gardiyanoğlu gibi iş insanları ve deneyimli siyasi figürler var...