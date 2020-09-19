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UBP Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün, bugün katıldığı master atletizm yarışlarında iki kez kürsüye çıktı!

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Bir süredir yaşamını İstanbul’da sürdüren UBP Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün, bugün katıldığı master atletizm yarışlarında adeta kürsüye ambargo koydu.
UBP Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün, bugün katıldığı master atletizm yarışlarında iki kez kürsüye çıktı!

Bir süredir yaşamını İstanbul’da sürdüren UBP Lefkoşa milletvekili Hüseyin Özgürgün, bugün katıldığı master atletizm yarışlarında adeta kürsüye ambargo koydu.

DETAY SOSYAL MEDYA

Sporcu kimliği ile de bilinen Özgürgün 400 metre ve 4×100 metre yarışlarında kürsüye çıktı.

Özgürgün, yıllarca Basketbol, futbol, atletizm gibi dallarda hem KKTC milli takımlarında yer aldı, hem de çok sayıda şampiyonluk kadrosu içerisinde bulundu.

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