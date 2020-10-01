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UBP Lefkoşa Milletvekili Özgürgün Twitter'dan seçim mesajı paylaştı

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UBP Lefkoşa Milletvekili Özgürgün Twitter'dan seçim mesajı paylaştı
UBP Lefkoşa Milletvekili Özgürgün Twitter'dan seçim mesajı paylaştı

UBP Lefkoşa Milletvekili Özgürgün Twitter'dan seçim mesajı paylaştı

"Biz biriz ve birlikteyiz.UBP’liyiz.Bu birlik ve beraberlik çerçevesinde,her türlü kırgınlık olabilir.Ama çok iyi bilinmelidir,11 Ekim 2020,bu kırgınlıkları bir kenara bırakıp,partimizin adayı etrafında kıskanılan UBP birlikteliğni gösterme tarihidir."

 

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