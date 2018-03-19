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UBP Lefkoşa'da kimi aday gösterecek? Delegeye gidecek mi?

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UBP Lefkoşa'da kimi aday gösterecek? Delegeye gidecek mi?
UBP Lefkoşa'da kimi aday gösterecek? Delegeye gidecek mi?

Haziran ayında yapılacak yerel seçimlere doğru siyasal partiler de siyasal partiler de hareketlilik artıyor.

Ana muhalefet UBP bir çok yerde adayını belirlerken başkent Lefkoşa'da tam bir çıkmaz içerisine girdi.

DELEGEYE GİDİLSİN

UBP Lefkoşa İlçe Başkanı Sadık Gardiyanoğlu ve LTB Belediye Meclis Üyesi Akın Aktunç'un LTB başkan adayının belirlenmesinde delegeye gidilmesi yönünde eğilimi olduğu öğrenildi.

SERTOĞLU ÇEKİLEBİLİR

Bir diğer aday olarak düşünülen isim Hasan Sertoğlu'nun ise delegeye gidilmesi halinden yarıştan çekileceği öne sürülüyor.

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