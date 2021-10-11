UBP Mağusa İlçe Yönetim Kurulu belirlendi.. İşte kazananlar...

UBP MAĞUSA İLÇESİ KAZANANLARI BELLİ OLDU.
(11.10.2021 MHA….) Dün gerçekleşen Gazimağusa ilçesi ilçe seçimi, kadın kolları seçimi, gençlik kolları seçiminde yönetime giren kişiler belli oldu.
İlçe seçim kuruluna giren isimler sırası ile şöyle:
1. Göral Yıldızçolak
2. Hayriye Bahtiyar
3. Türkay Abiç
4. Süleyman Can
5. Hasan Şemmedi
6. Caner Kalaycı
7. Baybora Gürbüz
8. Muhammet Milli
9. Kadir Uğur
10. Ahmet Uzun
Ulusal Birlik Partisi Gazimağusa İlçe Başkanlığına Olsan Oran seçilirken, Kadın Kolları Başkanlığına Yeşim Ünsalan Sefer, Gençlik Kolları Başkanlığına ise Derviş Bayraktar seçildi. (MHA)
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.