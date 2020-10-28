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UBP Mağusa teşkilatı:Üyelerin hür iradesine müdahale edilmesine asla müsaade etmeyeceği

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“UBP Mağusa İlçesi Yönetim Kurulu olarak ilçe başkanımızın sosyal medyada yapmış olduğu talihsiz açıklamayı esefle öğrenmiş bulunmaktayız.
UBP Mağusa teşkilatı:Üyelerin hür iradesine müdahale edilmesine asla müsaade etmeyeceği

UBP Magusa İlçesi yönetim kurulu açıklama yaptı.

“UBP Mağusa İlçesi Yönetim Kurulu olarak ilçe başkanımızın sosyal medyada yapmış olduğu talihsiz açıklamayı esefle öğrenmiş bulunmaktayız.

Bilinmelidir ki Ulusal Birlik Partisi Mağusa İlçesi UBP’sinin her seçimde en çok oya sahip olması rastlantısı sonucu değildir.

Ulusal Birlik Partisi ilçesi aile içi bir yarışta ve 5 değerli vekili, Bakanın yarıştığı bu bayrak yarışında adaylara eşit mesafede ve kişisel değil kurumsal yapı içerisinde ilçenin en çok katılımla ve üyelerimizin hür iradesi doğrultusunda seçime götürmek asli görevidir.

Partinin kısır tartışmalarının içine çekilip Ulusal Birlik Partisine zarar verecek her türlü söylem ve davranışın karşısında olduğumuzu belirtirken İlçe Başkanımızın yapmış olduğu talihsiz açıklamanın kendisini bağladığını ancak tarafsızlığını bozmuş bu süreçte diğer adayların da üyelerimizin de güvenini yitirdiğinden derhal görevden el çektirilmesi Ulusal Birlik Partisinin menfaatleri doğrultusunda olacağına inancımız tamdır.

 Bu vesile ile ilçe Yönetim Kurulu olarak görevimizi tam ve eksiksiz yapacağımızı hem bütün adaylara hem de üyelere eşit mesafede duracağımız gibi bu ve buna benzer davranışlarla üyenin hür iradesine müdahale edilmesine asla müsaade etmeyeceğimizi bildiririz”

(MHA)

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