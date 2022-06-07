UBP maraş konusu ile ilgili basın açıklaması yayımladı

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Maraş Raportörü Piero Fassino Kapalı Maraş konusunda bir durum tesbiti yapmak ve akabinde AKPM”ye bir rapor sunmak üzere KKTC”de temaslarına başladı.

İlk ziyaretini sabah 9.00 “da KKTC geçerek Kapalı Maraş”ı ziyaret etmekle başlayan Fassiona”ya bu ziyaretinde UBP Milletvekilleri Oğuzhan Hasipoğlu, Özdemir Berova ve CTP Milletvekili Armağan Candan eşlik etti.

Kapalı Maraş”taki ziyarette Gazi Mağusa Belediye başkanı İsmail Arter açılan kamu alanları hakkında bilgi verdi.

Gün içerisinde Kapalı Maraş konusunda bilgi almak ve istişarede bulunmak amacıyla sırasıyla Cumhurbaşkanı Ersin Tatar”ı, Mecliste temsil edilen partileri, Taşınmaz Mal Komisuyonunu ve Vakıflar İdaresini ziyaret edecek olan Fassino, yarın da Güney Kıbrıs”ta resmi temaslarda bulundıktan sonra adadan ayrılacak.